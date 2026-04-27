Yargı sistemine ilişkin kapsamlı değişiklikler içeren 12. Yargı Paketi’nde son duruma yakından takip ediliyor. İlk etapta 38 madde olarak şekillenen taslağın, bakanlıklardan gelen ek taleplerle birlikte yaklaşık 50 maddeye çıkarıldığı ifade ediliyor. Peki, 2. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi? İnfaz düzenlemesi dahil edildi mi?

Cumhurbaşkanlığı’nda bir süredir yürütülen kapsamlı hazırlıklar kapsamında 12. Yargı Paketi’nde sona yaklaşıldı. Taslak metnin 50 madde sınırına dayandığı belirtilirken, düzenlemelere ilişkin kulis bilgileri de netleşmeye başladı. Özellikle finansal işlemleri yakından ilgilendiren IBAN düzenlemesinin pakette yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

12. YARGI PAKETİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

12. Yargı Paketi üzerindeki hazırlıklar sürerken, düzenlemenin mayıs ayının ilk haftasında Adalet Bakanlığı bünyesindeki komisyonda ele alınması bekleniyor.

İNFAZ DÜZENLEMESİ YER ALACAK MI?

İnfaz düzenlemesinin ise bu aşamada pakete dahil edilmeyebileceği, ancak sürece ilişkin beklentilerin sürdüğü ifade ediliyor.Daha önce de pakete dahil edilmeyebileceği konuşulan infaz düzenlemesinin, son değerlendirmelerde de dışarıda bırakılması yönündeki görüşün ağırlık kazandığı ifade ediliyor.

IBAN DÜZENLEMESİNDE SON GELİŞME

Paket kapsamında en somut ve dikkat çeken düzenleme IBAN kullanımına ilişkin başlık olarak öne çıkıyor. Suç gelirlerinin aklanmasında kullanılan “IBAN kiralama” mağdurları çığ gibi artıyor. Özellikle "IBAN kiralama" yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçmek amacıyla yeni kurallar getirilmesi hedeflenirken, Adalet Bakanlığı’nın verileri bu yöntemin yaygınlığını gözler önüne seriyor.

Adalet Bakanlığı verilerine göre yaklaşık 300 bin hesabın bu kapsamda kullanıldığı tahmin edilirken, halihazırda banka hesabını üçüncü kişilere kullandırdığı gerekçesiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan yaklaşık 50 bin kişi bulunuyor.

