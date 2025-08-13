Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
125 neden arar, kimin numarası?

125 numarasından ard arda çağrı alan vatandaşlar ne diye merak etti. İnternette en çok araştırılan konulardan biri de 125'in kimin numarası olduğu idi. Peki bu aramaları kim, neden yapıyor? İnsanların çoğu dolandırıcı olduğunu sanıyor, ama gerçek çok başka...

1250 numaralı yapılan çağrılar son günlerde vatandaşların dikkatini çekti. İnsanlar bu numaranın kime ait olduğunu ve neden arandığını bilmiyor. Çoğunluk ise bu tarz aramaları şüpheli bulup cevap dahi vermiyor. İnternette ise “125 kimin numarası? 125 neden arar?” sorusunu araştırıyor. İşte arayan yer ve arama sebepleri... 

125 KİMİN NUMARASI?

125, Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na (DASK) aittir aynı zamanda “Alo DASK” olarak da bilinen resmi bir çağrı merkezidir. Bu hat, Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) hakkında vatandaşlara bilgi vermek, başvuru sürecine yardımcı olmak ve sigortalılarla iletişimi sağlamak amacıyla kurulmuştur. Fay hatları üzerinde yer alan ve bir deprem ülkesi olan Türkiye'de bu hat oldukça büyük bir öneme sahiptir.

125 NEDEN ARAR, GELEN ARAMA AÇILMALI MIDIR?

125 numarasından gelen aramalar son günlerde artan dolandırıcılık vakaları sebebi ile bazı kesim tarafından şüpheli bulunmaktadır. Çoğu insan bu çağrılara cevap vermemekle beraber arayanın kim olduğunu ve neden arandığını merak eder. Bir kafa karıştıran soru da 'Gelen aramalara cevap verilmeli mi yoksa verilmemeli mi?'

Bu numaradan gelen aramalar Zorunlu Deprem Sigortası ile ilgili bilgilendirme sağlamak amacıyla yapılır. Ayrıca vatandaşların yaptığı başvurular, iptal talepleri veya hasar ihbarları üzerine de geri dönüş çağrıları olabilir. Bu çağrılar resmi kurum tarafından yapılır, bilgilendirme veya hizmet amacı taşır. Yani gelen aramalara cevap verilebilir. 

125 numarasının arama sebepleri şunlardır;

▪️ Zorunlu Deprem Sigortası poliçesinin süresi dolmak üzereyken bilgilendirmede bulunmak

▪️ Yeni poliçe teklifi hakkında bilgi vermek

▪️ Hasar başvurusu değerlendirme süreci hakkında geri dönüş sağlamak

▪️ DASK ile ilgili memnuniyet anketi ya da iletişim doğrulama araması yapmak

▪️ Geçmiş talepler ya da eksik bilgi ile ilgili vatandaşlarla iletişime geçmek

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

125 numarasından gelen aramalarda hiçbir şekilde banka bilgisi, şifre ya da ödeme talep edilmez. Şüpheli bir durum sezdiğinizde, resmi dask.gov.tr adresi üzerinden ya da sigorta acenteniz aracılığıyla doğrulama yapılabilirsiniz. 

