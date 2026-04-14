İzmir genelinde su kesintileri farklı ilçelerde etkisini gösterirken, İZSU tarafından paylaşılan program dikkat çekti. Özellikle bazı bölgelerde kesintilerin saatler süreceği belirtilirken, arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle birçok mahallede su kesintisi uygulanıyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 14 Nisan 2026 tarihli planlı ve arıza kaynaklı su kesintilerine ilişkin detayları duyurdu. İl genelinde farklı ilçelerde yaşanan kesintiler, mahalle mahalle açıklandı. Menderes ilçesinde bulunan bir mahallede su kesintisi 13 saati bulacak.

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE VAR?

İZSU tarafından yayımlanan kesinti programına göre, Bornova, Buca, Dikili, Karabağlar, Kınık, Menderes ve Seferihisar'da su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin büyük bölümü branşman arızası, sayaç bakımı ve şebeke çalışmaları nedeniyle gerçekleşirken, bazı bölgelerde farklı kurumların yürüttüğü çalışmaların da etkili olduğu bildirildi.

Kesintilerin süresi ilçeden ilçeye değişiklik gösteriyor. Kısa süreli kesintilerin yanı sıra bazı bölgelerde saatler süren su kesintileri dikkat çekiyor. Özellikle altyapı çalışmaları ve ana boru arızaları nedeniyle bazı mahallelerde su hizmetine geçici olarak ara verildiği ifade edildi.

14 NİSAN İZSU İZMİR SU KESİNTİSİ LİSTESİ

Bornova su kesintisi:

Kazımdirik Mahallesi (Sanayi Caddesi sokak içi) - 10:20 - 11:20

Gürpınar Mahallesi (7018/2 Sokak) - 09:15 - 11:15

Doğanlar, Mevlana mahalleleri - 09:00 - 11:00

Buca su kesintisi:

Göksu, Seyhan mahalleleri - 08:00 - 11:00

Dikili su kesintisi:

Gazipaşa, İsmetpaşa, Salimbey mahalleleri - 09:45 - 11:45

Karabağlar su kesintisi:

Esentepe, Fahrettin Altay, General Kazım Özalp, Muammer Akar, Üçkuyular - 09:20 - 11:20

Ali Fuat Erden, Gazi, Limontepe, Umut, Yüzbaşı Şerafettin - 08:50 - 12:50

Arap Hasan, Basın Sitesi - 13:00 - 16:00

Kınık su kesintisi:

Yayakent Mahallesi - 15:18 - 19:18

Menderes su kesintisi (yaklaşık 13 saat):

Çukuraltı Mahallesi - 12 Nisan 19:22 - 13 Nisan 08:22

Seferihisar su kesintisi (yaklaşık 8 saat):

Gödence, Gölcük mahalleleri - 09:00 - 17:00

