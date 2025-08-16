17 Ağustos 1999 depreminde kaç kişi öldü?

17 Ağustos 1999’da, sabaha karşı Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana gelen deprem, Türkiye’nin en büyük felaketlerinden biri olarak tarihe geçti.

17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde resmi verilere göre 17.480 kişi hayatını kaybetti. 2010 yılında yayımlanan TBMM Meclis Araştırması Komisyonu raporuna göre bu sayı 18.373 olarak güncellendi.

Deprem, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce’de büyük yıkıma yol açarken 43.953 kişi yaralandı ve 505 kişi kalıcı sakatlık yaşadı.

Depremin merkez üssü Gölcük’te, Kocaeli’de 9.477 hayatını kaybetti. İstanbul’da ise 454 kişi doğrudan depremde öldü. Diğer illerden getirilen yaralılarla bu sayı 981’e ulaştı.

Özellikle Avcılar, İstanbul’da en çok zarar gören ilçe oldu. Burada 270 kişi hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi yaralandı.

GÖLCÜK DEPREMİNDE KAÇ BİNA YIKILDI?

17 Ağustos 1999 depreminde, TBMM’nin 2010 raporuna göre 96.796 konut ve 15.939 iş yeri ağır hasar alırken 107.315 konut ve 16.316 iş yeri orta hasar, 113.382 konut ve 14.657 iş yeri ise hafif hasar gördü.

HANGİ İLLER DEPREMDEN EN ÇOK ETKİLENDİ?

Kocaeli (9.477 ölü), Sakarya (3.891 ölü), Yalova (2.504 ölü), İstanbul (981 ölü) ve Düzce en çok etkilenen illerdi. Deprem, Marmara Bölgesi’nin geneline yayıldı.