2 Temmuz EURO 2024'te Romanya - Hollanda ve Avusturya - Türkiye maçları oynanacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Tüm dünyanın heyecanla takip ettiği EURO 2024'te bugün oynanacak olan maçlar araştırılmaya başlandı. A Milli Futbol Takımımız bu akşam Avusturya ile karşılaşırken 2 Temmuz bugün maç var mı, kimin merak ediliyor. Hakan Çalhanoğlu ile Samet Akaydın bugün olacak mücadelede forma giymeyecek.
Almanya'nın ev sahipliği yaptığı EURO 2024'te bu akşamın maç programı merak edilirken futbolseverler Türkiye maçı var mı, saat kaçta araştırıyor. F Grubu'ndan çıkan Milli Takımımız,
EURO 2024 2 TEMMUZ BUGÜN MAÇ VAR MI?
Bu akşam oynanacak olan karşılaşmalar arasında Romanya - Hollanda ve Avusturya - Türkiye mücadeleleri yer alacak.
Bugün gerçekleşecek olan Avusturya maçını kazanmamız halinde rakibimizin Romanya veya Hollanda olması beklenirken yenilmemiz halinde turnuvadan eleneceğiz.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI MAÇ KADROSU
EURO 2024 kadrosu şöyle:
Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır
Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökcü, Salih Özcan
Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı.
Salih Özcan, Kenan Yıldız, Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Orkun Kökçü, Arda Güler ve Mert Müldür turnuvada sarı kart sınırında yer alıyorken Hakan Çalhanoğlu ile Samet Akaydın cezalı olmasından dolayı maçta yer almayacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi