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2 Temmuz EURO 2024'te Romanya - Hollanda ve Avusturya - Türkiye maçları oynanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2 Temmuz EURO 2024&#039;te Romanya - Hollanda ve Avusturya - Türkiye maçları oynanacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tüm dünyanın heyecanla takip ettiği EURO 2024'te bugün oynanacak olan maçlar araştırılmaya başlandı. A Milli Futbol Takımımız bu akşam Avusturya ile karşılaşırken 2 Temmuz bugün maç var mı, kimin merak ediliyor. Hakan Çalhanoğlu ile Samet Akaydın bugün olacak mücadelede forma giymeyecek.

Almanya'nın ev sahipliği yaptığı EURO 2024'te bu akşamın maç programı merak edilirken futbolseverler Türkiye maçı var mı, saat kaçta araştırıyor. F Grubu'ndan çıkan Milli Takımımız, 

EURO 2024 2 TEMMUZ BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bu akşam oynanacak olan karşılaşmalar arasında Romanya - Hollanda ve Avusturya - Türkiye mücadeleleri yer alacak.

Bugün gerçekleşecek olan Avusturya maçını kazanmamız halinde rakibimizin Romanya veya Hollanda olması beklenirken yenilmemiz halinde turnuvadan eleneceğiz.

2 Temmuz EURO 2024'te Romanya - Hollanda ve Avusturya - Türkiye maçları oynanacak - 1. Resim

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI MAÇ KADROSU

EURO 2024 kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökcü, Salih Özcan

Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı.

2 Temmuz EURO 2024'te Romanya - Hollanda ve Avusturya - Türkiye maçları oynanacak - 2. Resim

Salih Özcan, Kenan Yıldız, Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Orkun Kökçü, Arda Güler ve Mert Müldür turnuvada sarı kart sınırında yer alıyorken Hakan Çalhanoğlu ile Samet Akaydın cezalı olmasından dolayı maçta yer almayacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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