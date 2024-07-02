2 Temmuz EURO 2024'te Romanya - Hollanda ve Avusturya - Türkiye maçları oynanacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Temmuz 2024 15:22 - Güncelleme: 2 Temmuz 2024 15:30 - Güncelleme:

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Tüm dünyanın heyecanla takip ettiği EURO 2024'te bugün oynanacak olan maçlar araştırılmaya başlandı. A Milli Futbol Takımımız bu akşam Avusturya ile karşılaşırken 2 Temmuz bugün maç var mı, kimin merak ediliyor. Hakan Çalhanoğlu ile Samet Akaydın bugün olacak mücadelede forma giymeyecek.