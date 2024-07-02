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Türkiye, Avusturya'ya yenilmesi halinde EURO 2024'ten elenecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024'te heyecan sürerken futbolseverler Türkiye bu akşam Avusturya'ya yenilirse elenecek mi merak ediyor. F Grubu'nda çıkan Milli Takımımız 2 Temmuz akşamı Avusturya ile karşı karşıya gelirken maçı yenerse, kaybederse ve berabere biterse ne olur araştırıldı.

Türkiye bu akşam Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Heyecanla beklenen karşılaşmaya saatler kala maç berabere biterse ne olur merak edildi.

TÜRKİYE, AVUSTURYA MAÇINDA YENİLİRSE NE OLUR?

Bu akşam oynanacak olan karşılaşmada A Milli Futbol Takımımız yenilmesi halinde turnuvaya veda edecek.

Son 16'da Avusturya mücadelesi 2 Temmuz'da başlarken TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

Avusturya'yı mağlup etmemiz halinde muhtemel rakiplerimizin Romanya veya Hollanda olması bekleniyor.

Türkiye - Avusturya maçının kazananı, çeyrek finalde Romanya - Hollanda eşleşmesinin tur atlayanı ile 6 Temmuz'da mücadele edecek.

Türkiye, Avusturya'ya yenilmesi halinde EURO 2024'ten elenecek - 1. Resim

MUHTEMEL 11

Bugün oynanacak olan mücadelede Hakan Çalhanoğlu ile Samet Akaydın yer almazken sarı kart sınırında bulunanlar şöyle:

Salih Özcan, Kenan Yıldız, Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Orkun Kökçü, Arda Güler ve Mert Müldür.

Muhtemel kadroda yer alan isimler ise şöyle:

Mert G., Mert M., Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Kaan, Orkun, Arda, Kenan, Barış.

Türkiye, Avusturya'ya yenilmesi halinde EURO 2024'ten elenecek - 2. Resim

EURO 2024 KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökcü, Salih Özcan

Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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