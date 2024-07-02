Türkiye, Avusturya'ya yenilmesi halinde EURO 2024'ten elenecek

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Temmuz 2024 14:37 - Güncelleme: 2 Temmuz 2024 14:45 - Güncelleme:

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EURO 2024'te heyecan sürerken futbolseverler Türkiye bu akşam Avusturya'ya yenilirse elenecek mi merak ediyor. F Grubu'nda çıkan Milli Takımımız 2 Temmuz akşamı Avusturya ile karşı karşıya gelirken maçı yenerse, kaybederse ve berabere biterse ne olur araştırıldı.