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Avrupa devlerinin gözü Türkiye - Avusturya maçında olacak! Türk yıldız için 30 milyon euro

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Avrupa devlerinin gözü Türkiye - Avusturya maçında olacak! Türk yıldız için 30 milyon euro
Ferdi Kadıoğlu, Transfer Haberleri, Haber

Spor Haberleri

A Milli Takım'ın yıldızı Ferdi Kadıoğlu için 9 takımın gözlemcisi Türkiye - Avusturya maçını stadyumdan takip edecek. Fenerbahçe'nin istediği bonservis belli oldu.

A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda yer alan Ferdi Kadıoğlu için Avrupa takımları sıraya girdi.

İngiltere, Almanya ve İspanya'dan tam 9 takımın 24 yaşındaki sol beki Türkiye - Avusturya maçında takip edeceği öğrenildi.

Fulham, Arsenal, West Ham United ve Wolverhampton, Atletico Madrid, Valencia, Borussia Dortmund, Stuttgart ve Bayer Leverkusen'in Türk yıldız için hazırda beklediği konuşuluyor.

Avrupa devlerinin gözü Türkiye - Avusturya maçında olacak! Türk yıldız için 30 milyon euro - 1. Resim

FERDİ KADIOĞLU İÇİN EN AZ 30 MİLYON EURO

Şu ana kadar grup maçlarında gösterdiği performansla adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu, Vincenzo Montella'nın en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.

Fenerbahçe'nin en az 30 milyon euro istediği Ferdi Kadıoğlu, geçen sezon 47 maça çıkarak 3 gol ve 5 asistlik katkı sağlamıştı.

 

Düzenleyen:  - Spor
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