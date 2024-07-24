2020 Tokyo Olimpiyatları'na da katılan Meryem Bekmez, 2000 yılında doğdu

Bu yıl Paris'te gerçekleşecek olan Olimpiyat Oyunları'nda heyecan başlıyor. 2020 senesinde Tokyo'da yapılan organizasyona da katılan Meryem Bekmez'in bu yıl da ülkemizi temsil etmesiyle beraber kim olduğu ve kaç yaşında olduğu gündeme geldi.

20km Yürüyüş ve Maraton Yürüyüş Mix Bayrakta Türkiye'yi temsil edecek olan Meryem Bekmez'in Tokyo Olimpiyatları'ndaki başarısı merak edilirken hangi alanda temsil edeceği de merak konusu oldu. Bekmez'in antrenörlüğünü Çetin Aslan yapıyor.

PARİS OLİMPİYATLARI'NDA YARIŞACAK OLAN MERYEM BEKMEZ KİMDİR?

2024 Paris Olimpiyatları’na ENKA Spor Kulübünden 10 sporcu katılırken Meryem Bekmez, 20km Yürüyüş ve Maraton Yürüyüş Mix Bayrakta yarışacak.

31 Temmuz 2000 yılında doğan isim Tiflis'te 2016 Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda 22:50.22'lik 5000 metre pist yürüyüşü derecesiyle Yeliz Ay'a ait olan rekoru kırdı.

13:21.55'lik 3000 geçişiyle de kendine ait rekoru geçen Bekmez, Şubat 2017'deki Türkiye Şampiyonası'nda 10 kilometreyi 44:58'le tamamladı.

Bekmez, 2019 senesinde İspanya'da yapılan IAAF Challenge yarışlarından Gran Premio Cantones de La Coruña'da 20 kilometreyi 1:29:36'yla tamamlamasının ardından Türkiye rekoru kırarak 2020 Yaz Olimpiyatları barajını da geçerek Olimpiyat vizesini almıştı.

PARİS OLİMPİYATLARI'NDA KAÇ SPORCU OLACAK 2024?

Bu yıl Fransa'da düzenlenecek olan organizasyona sporcu gönderen takımlar arasında yer alan Fenerbahçe 27, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü 11, ENKA Spor Kulübü 10, ASKİ Spor Kulübü 9 olmak üzere başka takımlardan da sporcu katılıyor.

204 ülkeden 10 bin 500 sporcunun katıldığı Paris Olimpiyatları'na Türkiye'den 54 kadın, 48 erkek olmak üzere 102 sporcu katılacak.

PARİS YAZ OLİMPİYATLARINDA HANGİ SPORLAR VAR?

2024 yılında gerçekleşecek olan organizasyonda atletizm, atıcılık, badminton, basketbol, binicilik, bisiklet, boks, breakdans, cimnastik, eskrim, futbol, güreş, golf, halter, hentbol, hokey, judo, kano, kaykay, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, ragbi, su sporları, dalga sörfü, okçuluk, tekvando, tenis, triatlon, tırmanış, voleybol ve yelken alanlarında sporcular mücadele edecek.