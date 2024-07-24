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2024 Paris Olimpiyatlarına ENKA Spor Kulübünden 10 sporcu katılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2024 Paris Olimpiyatlarına ENKA Spor Kulübünden 10 sporcu katılıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

26 Temmuz Cuma günü Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Seine Nehri’nde düzenlenen törenle başlayacak olan 2024 Paris Olimpiyatları’na ENKA Spor Kulübünden 10 sporcu katılıyor.

Türkiye’den 30 kulübün sporcu göndereceği 2024 Paris Olimpiyatları’na 27 sporcuyla en fazla sporcu gönderen Fenerbahçe Spor Kulübünü İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ve ENKA Spor Kulübü takip ediyor.

2024 PARİS OLİMPİYATLARINA ENKA SPOR KULÜBÜ KAÇ SPORCU GÖNDERİYOR?

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na ENKA Spor Kulübünden atletizm branşında 10 sporcu katılıyor.

Ayşe Tekdal

ENKA Spor Kulübünden Paris Olimpiyatları'na kota alan isimler;

Kaan Kigen Özbilen, Salih Korkmaz, Yasmani Copello Escobar, Tuğba Danışmaz, Berke Akçam, Ayşe Tekdal, Buse Savaşkan, Emel Dereli, Meryem Bekmez, Necati Er 

Kaan Kigen Özbilen

PARİS OLİMPİYATLARINA SPORCU GÖNDEREN KULÜPLERİN SIRALAMASI 

Fenerbahçe Spor Kulübü - 27
İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü - 11
ENKA Spor Kulübü - 10
ASKİ Spor Kulübü - 9
Galatasaray Spor Kulübü - 6
Eczacıbaşı Spor Kulübü - 3
Şavkar Cimnastik Kulübü - 3 
Vakıfbank Spor Kulübü - 3
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor - 3
Jandarma Gücü - 2
Ottoman Shooting - 2
İstanbul Karaburun Su ve Doğa - 2
İstanbul Okçular Vakfı - 2
Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü - 2
Bilgin Atıcılık - 1
Kahramanmaraş Gençlikspor - 1
Sakarya BB Pro Team - 1
Elazığ Belediyespor - 1
Göztepe  Spor Kulübü - 1
Olympia Fencing - 1
Samsun Büyükşehir Belediyespor - 1
Beşiktaş Spor Kulübü - 1
İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor - 1
İstanbul Avcılık, Atıcılık ve Gençlik Spor - 1
Bursa Büyükşehir Belediyespor - 1
Zafer Koleji - 1
Kocaeli Büyükşehir Belediyespor - 1
Türk Hava Yolları - 1
Petrolspor Atletizm - 1
Bolu Cimnastik - 1
Lokomotiv Kaliningrad - 1

2024 PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?

17 gün sürecek olan 33.Yaz Olimpiyatları 26 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00’da Seine Nehri’nde yapılacak tören ile başlayacak.

PARİS OLİMPİYATLARINDA KAÇ BRANŞ VAR?

Türkiye’den 102 sporcunun katılacağı 2024 Paris Olimpiyatlarında 32 branş bulunuyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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