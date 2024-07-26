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2024 Olimpiyat Oyunları bugün 20.30'da açılış töreni ile başlıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2024 Olimpiyat Oyunları bugün 20.30&#039;da açılış töreni ile başlıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu yıl Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları, tüm dünyada yakından takip edilecek. Yaklaşık 300 bin kişinin izleyeceği oyunları bekleyenler ise saat kaçta başlıyor, maçlar nereden izlenir merak ederken Türkiye, atletizmde 16 sporcuyla yer alacak.

Heyecanla beklenen organizasyon bugün itibarıyla başlıyor. En genç temsilcimiz 16 yaşındaki yüzücü Kuzey Tunçelli olurken en yaşlısı atıcılık alanında yarışacak olan 51 yaşındaki Yusuf Dikeç oldu.

PARİS OLİMPİYATLARI 2024 SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Olimpiyat Oyunları bugün 20.30'da açılış töreni ile başlarken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törene katılacak. 

Sporcuları taşıyan tekneler, Austerlitz Köprüsü’nün altından yola çıkarak Sen Nehri boyunca Eyfel Kulesi’nin olduğu noktaya kadar 6 kilometreyi aşkın mesafe boyunca ilerleyecek. 

2024 Olimpiyat Oyunları bugün 22.00'da açılış töreni ile başlıyor - 1. Resim

YAZ OLİMPİYATLARI'NDA TÜRKİYE'DEN KAÇ SPORCU VAR?

Organizasyonda atletizmde 16 sporcuyla katılırken güreşte 11, yelken, judo, boks ve yüzmede sekizer, atıcılıkta yedi, tekvando ve jimnastikte beşer, okçulukta dört, eskrim ve modern pentatlonda ikişer, masa tenisi, badminton, bisiklet, halter ve kürekte de birer sporcu ile mücadele edecek.

Ülkemizi 54’ü kadın, 48’i erkek olmak üzere 102 sporcu 18 branşta temsil edecek.

2024 Olimpiyat Oyunları bugün 22.00'da açılış töreni ile başlıyor - 2. Resim

YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Dünyanın heyecanla takip ettiği Paris Olimpiyatları'nda mücadeleleri izlemek isteyenler TRT SPOR ve TRT YILDIZ aracılığı ile takip edebilecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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