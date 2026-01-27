Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmesi için uygulanan Dikey Geçiş Sınavı için 2026 yılı takvimi açıklandı. Adaylar, başvuru tarihleri, sınav günü ve sonuç açıklama sürecine ilişkin detayları araştırıyor.

Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan adayların katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı, 2026 yılında da ÖSYM tarafından düzenlenecek. Yayınlanan sınav takvimiyle birlikte başvuru süreci, sınav tarihi ve sonuç takvimi netlik kazandı.

2026 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan 2026 sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 15 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar, başvurularını 2 Haziran 2026 tarihine kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek.

Belirlenen tarihler arasında başvurusunu yapamayan adaylar için geç başvuru hakkı da tanınacak. Buna göre 11 Haziran 2026 tarihinde geç başvurular alınacak ve işlemler aynı gün saat 23.59’a kadar tamamlanabilecek.

DGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

Dikey Geçiş Sınavı, 19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav, Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınavın ardından adaylar, sınav giriş belgelerini ve sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sistemleri üzerinden görüntüleyebilecek. 2026 DGS sonuçlarının 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

DGS SINAV İÇERİĞİ VE SORU DAĞILIMI

DGS’de adaylara sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınavda 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak. Sınav süresi 135 dakika olarak belirlendi.

