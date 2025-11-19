A Milli Futbol Takımı’nın da yer alacağı 2026 Dünya Kupası play-off turu için gözler FIFA’nın yapacağı kura çekimine çevrildi. Milli takımın muhtemel rakiplerinin netleşeceği kura, turnuva yolculuğu açısından kritik önem taşıyor. 2026 Dünya Kupası play-off turu kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta araştırılıyor.

Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası hayali için son aşamayı oluşturan play-off turunda heyecan giderek artıyor. Elemeler E Grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-off’a 1. torbadan katılmaya hak kazanan milli takım, kura çekimi sonrasında sahasında oynayacağı ilk maçın rakibini öğrenecek. FIFA’nın kura takvimini açıklamasıyla birlikte futbolseverler tarih, saat ve yayın bilgilerini yoğun şekilde araştırmaya başladı.

2026 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi, 20 Kasım Perşembe günü İsviçre’nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilecek. Avrupa Elemeleri’nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımların yanı sıra UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek ekiplerle birlikte toplam 16 takımın parkuru bu kura ile şekillenecek.

Kura çekimi TSİ 15.00’da başlayacak. Bu çekiliş, Türkiye’nin play-off turundaki ilk rakibini ve muhtemel final yolunu belirlemesi açısından kritik bir öneme sahip.

2026 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Kura çekiminin EXXEN üzerinden canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Daha önceki Dünya Kupası ve UEFA turnuvalarının yayın haklarını elinde bulunduran platform, kura çekimlerine de düzenli olarak yer veriyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi duyuruları ve FIFA’nın canlı yayın kanalları da kura sürecini takip etmek isteyen futbolseverlere alternatif izleme seçenekleri sunacak.

TÜRKİYE'NİN RAKİBİ BELLİ OLUYOR

Türkiye, Dünya Kupası play-off turuna 1. torbadan katılıyor. Bu durum, ilk maçın sahamızda oynanacağı ve rakibin 4. torbadan geleceği anlamına geliyor. Play-off turunda Türkiye’nin karşılaşabileceği dört muhtemel rakip bulunuyor: İsveç, Romanya, Kuzey İrlanda ve Kuzey Makedonya.

Play-off’un ilk ayağında 1. torba ekipleri 4. torba takımlarını ağırlayacak. Bu karşılaşmayı kazanan takım, ikinci turda 2. ve 3. torbadaki takımların galibiyle Dünya Kupası bileti için mücadele edecek. Maçlar Mart 2026’da oynanacak. Play-off turundan sadece 4 takım Dünya Kupası’na katılım hakkı elde edecek.

2026 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF TURU TORBALARI

1. Torba: İtalya, Danimarka, Türkiye, Ukrayna

2. Torba: Polonya, Galler, Çekya, Slovakya

3. Torba: İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova

4. Torba: İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda.

IREM ÖZCAN

