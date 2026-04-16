Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih süreci devam ederken adaylar son başvuru tarihine odaklandı. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için yapılacak tercihlerde son gün yaklaşırken, işlemlerin nasıl tamamlanacağı da merak ediliyor.

MSÜ kapsamında yürütülen tercih işlemleri, 2026 yılı için belirlenen takvim doğrultusunda sürüyor. Adaylar tercih sürecinin bitiş tarihini kaçırmamak için resmi duyuruları yakından takip ederken, başvuru adımları da yoğun şekilde araştırılıyor.

2026 MSÜ TERCİHLERİ SON BAŞVURU TARİHİ!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 2026 MSÜ tercih süreci devam ediyor. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2026 olarak açıklandı. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için tercih yapmak isteyen adayların bu tarihe kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Tercih sürecinin son günlerine yaklaşılmasıyla birlikte adayların yoğunluk yaşamaması adına işlemlerini son güne bırakmamaları öneriliyor. MSÜ tercihleri, askeri eğitim almak isteyen adaylar için kritik bir aşama olarak öne çıkarken, yapılacak yerleştirme işlemleri bu tercihler doğrultusunda gerçekleştirilecek.

MSÜ TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIYOR?

MSÜ tercih işlemleri, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr

adresine giriş yaparak tercih ekranına ulaşabiliyor ve işlemlerini tamamlayabiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası