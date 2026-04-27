ÖSYM 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2026-TR-YÖS/1) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınava katılan adaylar YÖS sonuçlarını online olarak öğrenilecek.

12 Nisan 2026 tarihinde uygulanan 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’nın (2026-TR-YÖS/1) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Nisan 2026 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tradresinden T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

YÖS NEDİR?

TR-YÖS (Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı), ÖSYM tarafından yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelerde lisans/ön lisans eğitimi alabilmeleri için düzenlenen merkezi sınavdır. Temel öğrenme becerileri ve matematik testlerinden oluşan bu sınav, 2023'ten itibaren yılda iki kez uygulanmakta olup, sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir.

