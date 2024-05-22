2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finali Yeni Ankara Stadyumu'nun inşaatı tamamlanırsa başkentte oynanabilir

Bugün 2026 Avrupa Ligi ve 2027 Konferans Ligi finallerin Türkiye'de oynanacağını açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından nerede oynanacak, hangi stadyum gibi sorular gündeme geldi. Futbolseverleri sevindiren haberin ardından finalin gerçekleşeceği stat merak edildi.

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın yaptığı duyurunun ardından 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Konferans Ligi finallerinin nerede oynanacağı merak konusu oldu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise final maçlarının oynanacağı stadyum hakkında konuşma yaptı.

22 Mayıs günü, UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından finallerin oynanacağı yerler belirlendi. Türkiye, 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacak.

2027 Konferans Ligi son maçının oynanması için inşaat halinde olan Yeni Ankara Stadyumu için başvuru yapılması kararı alındı. UEFA onay verirse final Yeni Ankara Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Büyükekşi'nin açıklamalarında yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Biliyorsunuz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapma hakkı kazandırmanın haklı gururunu yaşattık ülkemize. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na da gurubumuzu lider tamamlayarak katılma hakkı kazanmanın gururunu da hep birlikte yaşıyoruz. 2023 Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapmanın gururu ve mutluluğunu da yaşamıştık.

Bugün de iki büyük finali daha Türkiye'ye armağan etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Şu anda İrlanda'nın başkenti Dublin'deyiz. Uzun süredir yaptığımız başarılı çalışmalar neticesinde 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali'ni UEFA'da kayıtlı ismiyle Beşiktaş Park'ta, yani Tüpraş Stadyumu'nda yapma hakkı kazandık. Bu da yetmedi, ayrıca 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ni de yine Beşiktaş Park'ta yapma hakkı kazandık."

Finalin Ankara'da olabileceğini şu sözlerle açıkladı:

"Ayrıca inşaası devam eden Yeni Ankara Stadyumu'nun işlemleri yetişirse 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ni tarihimizde ilk kez başkentimize alabiliriz. Bütün bu süreçleri UEFA yönetimiyle, TFF yönetimiyle ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü yönetimiyle istişare ederek geliştirdik. Bu muhteşem stadyumları yaptığı, ulaşım ve konaklama imkanlarımızın dünya standartlarının üstüne getirdiği için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve devletimize teşekkür ederim. Biz de çok çalışarak üzerimize düşeni yaptık ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapma hakkı, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliğinden sonra bugün de 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ni Türkiye'ye getirdik."