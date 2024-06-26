26 Haziran EURO 2024 maçları: Türkiye - Çekya maçı ile beraber 3 karşılaşma oynanacak

Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği EURO 2024'te bu akşam 4 karşılaşma oynanırken bugün maç var mı, hangi maçlar var merak edildi. Futbolseverlerin heyecanla izlediği karşılaşmalar arasında Türkiye karşılaşması yer alırken bugün Türkiye'nin mücadelesinin ne zaman başlayacağı da merak konusu olurken muhtemel kadro haberimizde yer aldı.

Dünyanın her yerinde izlenen Avrupa Şampiyonası'nda mücadele devam ederken bu akşam kimin maçı var, Türkiye'nin maçı var mı araştırılıyor. Real Madrid'in genç transferi olan Arda Güler'in de forma giymesi beklenen Çekya mücadelesine saatler kala bugün milli takım maçı saat kaçta merak edildi.

BUGÜN TÜRKİYE MAÇI VAR MI 26 HAZİRAN?

Bu akşamın EURO 2024 karşılaşmalarına göre Türkiye ile Çekya karşılaşacak. Günün takvimi ise şöyle:

Ukrayna – Belçika | 19.00

Slovakya – Romanya | 19.00

Gürcistan – Portekiz | 22.00

Çekya – Türkiye | 22.00

ÇEKYA MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Bu akşam gerçekleşecek olan mücadelede Arda Güler'in forma giyip giymeyeceği hakkında Montella şu açıklamayı yaptı:

"Bu meseleyi aydınlığa kavuşturayım. Arda çok uzun süre alabilecek durumda değil. Bir önceki maça çıktı. Ona ben karar vermedim. Doktorumuz, sağlık ekibimiz ve futbolcu birlikte karar verdi. Riski almadan oynayabileceği belli bir dakika süresi vardı, o kadar oynadı. Ertesi gün meşhur bir video ortaya çıktı.

Doktor ekibimiz ve kendisi ile bir araya geldik ve şunu gördük. Belli bir süreden sonra depara kalkamayacağını ve fiziki hazırlık seviyesinin buna elverişli olmadığı hep beraber tespit ettik. Arda, belli bir egzersiz seviyesinin ötesine dayanamayacağı fark ettiğinde gereksiz risk almamak adına kendisi programlanmış olan antrenmanı yaptı. 2 gündür antrenman yapıyor"

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI SAAT KAÇTA?

F Grubu'nda takımımızın oynayacağı son mücadele bu akşam 22.00'da Hamburg'daki Volkspark Stadyumu'nda oynanacak. Muhtemel ilk 11'in şöyle olması bekleniyor:

Altay, Mert, Kaan, Merih, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Yusuf, Barış Alper, Kenan Yıldız.

EURO 2024 kadrosu:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)