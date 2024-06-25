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Türkiye, EURO 2024'te 1 puan alması halinde grubu ikinci tamamlayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye, EURO 2024&#039;te 1 puan alması halinde grubu ikinci tamamlayacak

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Avrupa Şampiyonası'nda heyecan sürerken futbolseverler Türkiye nasıl gruptan çıkar, çıktı mı araştırmasını yapmaya başladı. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği EURO 2024'te Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile mücadele eden takımımız yarın Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Milli Takım gruptan çıkma ihtimallerine dair bilgiler...

Futbolseverlerin yakından sıkı sıkıya takip ettiği EURO 2024'te A Milli Futbol Takımımız, yarın Çekya ile karşılaşacak. Futbolseverler ise yenilirsek, yenersek gruptan çıkıyor muyuz merak etmeye başladı. 

TÜRKİYE EURO 2024 GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Turnuvanın ilk karşılaşması Gürcistan ile olurken 3-1 mağlup ettik. İkinci karşılaşmada Portekiz'e 3-0'lık skorla mağlup olurken grupta 3 puan ile ikinci sıradayız. Çekya da 3 puanla yer alırken yarınki mücadelede yenersek gruptan çıkıyoruz.

Çekya'ya karşı yenilmemiz halinde grup üçüncülüğü için Gürcistan'ın yenilmesini bekleyeceğiz. Çekya ile Avrupa Şampiyonası'nda bugüne kadar 2 defa 2008 ve 2016 yılları aralığındaki karşılaşmayı Türkiye kazandı.

Türkiye, EURO 2024'te 1 puan alması halinde grubu ikinci tamamlayacak - 1. Resim

TÜRKİYE - ÇEKYA MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Şampiyonası Almanya'da gerçekleşirken Milli Takımımız, yarın 22.00'da Hamburg'daki Volkspark Stadyumu'nda karşılaşacak. Son çalışmasını bugün 12.00'da tamamlayan takımımız 17.15'te hava yolu ile Hamburg'a yola çıkacak.

MUHTEMEL KADRO

26 Haziran günü oynanacak olan karşılaşmada kadronun şöyle olması bekleniyor:

Altay, Mert, Kaan, Merih, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Yusuf, Barış Alper, Kenan Yıldız.

Türkiye, EURO 2024'te 1 puan alması halinde grubu ikinci tamamlayacak - 2. Resim

Bugün yapılan idmanda sakatlığı bulunan Mert Günok, yer almazken Orkun Kökçü takımdan ayrı olarak koşu yaptı. İrfan Can Kahveci ve Arda Güler tüm antrenman boyunca takımla çalışırken ısınma, koşu ve pas çalışmaları gerçekleştirildi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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