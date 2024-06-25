Abdülkerim Bardakcı, sarı kart cezasından dolayı Çekya maçında oynamayacak
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EURO 2024'te F Grubun'da mücadele eden futbol takımımız ilk maçını Gürcistan, ikinci maçını Portekiz ile yaparken son karşılaşmasını Çekya ile yapacak. Portekiz karşılaşmasında sarı kart alan Abdülkerim Bardakcı'nın kadroda olmamasının ardından futbolseverler neden yok, sakat mı aramasını yaptı. Muhtemel 11 haberimizde yer alıyor
Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ederken A Milli Futbol Takımımız, Çek Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. En son Portekiz'e 3-0 mağlup olmamızın ardından gruptan çıkma ihtimallerimiz araştırılırken Abdülkerim Bardakcı'nın forma giymemesinin üzerine neden oynamıyor merak edildi.
ABDÜLKERİM BARDAKCI ÇEKYA MAÇINDA NEDEN YOK?
Bardakcı, Portekiz maçının 25. dakikasında aldığı sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü ve yarın oynanacak olan Çekya maçında forma giymeyecek.
ÇEKYA MAÇI MUHTEMEL İLK 11
Takımımızın karşılaşmaya çıkması beklenen kadro şöyle:
Altay, Mert, Kaan, Merih, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Yusuf, Barış Alper, Kenan Yıldız.
TÜRKİYE'NİN GRUPTAN ÇIKMA İHTİMALLERİ EURO 2024
Milli Takımımız, gruptan ikinci çıkmak için 1 puan alsa yetecek. Galibiyet veya beraberlik halinde grubu 2. sırada tamamlayacak. Diğer oynanacak olan mücadeleler önemsiz olurken son 16 turuna kalmış olacağız.
Çekya karşılaşmasında mağlup olmamız halinde grup üçüncülüğü için Gürcistan'ın Portekiz'e yenilmesi beklenirken bu ihtimalde Türkiye, 6 grubun en iyi 4 grup üçüncüsü arasında yer alabilecek.
Yenilirsek ve Gürcistan da karşılaşmayı kazanır ise turnuvadan eleniyoruz.
Kaynak: Türkiye Gazetesi