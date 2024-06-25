Abdülkerim Bardakcı, sarı kart cezasından dolayı Çekya maçında oynamayacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Haziran 2024 13:52 - Güncelleme: 25 Haziran 2024 14:01 - Güncelleme:

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EURO 2024'te F Grubun'da mücadele eden futbol takımımız ilk maçını Gürcistan, ikinci maçını Portekiz ile yaparken son karşılaşmasını Çekya ile yapacak. Portekiz karşılaşmasında sarı kart alan Abdülkerim Bardakcı'nın kadroda olmamasının ardından futbolseverler neden yok, sakat mı aramasını yaptı. Muhtemel 11 haberimizde yer alıyor