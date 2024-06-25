25 Haziran EURO 2024 bugünün maçları: Takvime göre İngiltere - Slovenya karşılaşması ile 2 maç daha oynanacak

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ederken bugün 3 karşılaşma oynanacak. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği EURO 2024'te bugün maç var mı, kimin merak edilirken Türkiye'nin mücadelesinin tarihi de gündeme geldi. A Milli Takımımız 26 Haziran'da son karşılaşmaya çıkarken bu akşamın maçları gündemde yer aldı.

25 Haziran günü oynanacak olan mücadeleler beklenirken futbolseverler hangi karşılaşmaların oynanacağını araştırmaya başladı. A Milli Futbol Takımımız, yarın Çek Cumhuriyeti ile mücadele ederken günün maç takvimini haberimizde derledik.

25 HAZİRAN BUGÜN MAÇ VAR MI?

25 Haziran günü oynanacak olan mücadeleler şöyle:

Fransa - Polonya | 19.00

Danimarka - Sırbistan | 22.00

İngiltere - Slovenya | 22.00

EURO 2024 BUGÜNÜN MAÇLARI

Turnuva devam ederken Türkiye saati ile 19.00'da ve 22.00'de ikişer maç oynanacak.

19.00'da başlayacak karşılaşmalarda Fransa ile Polonya, Hollanda ile Avusturya karşı karşıya gelecek.

22.00'de ise Danimarka-Sırbistan ve İngiltere-Slovenya karşılaşmaları yapılacak.

TÜRKİYE MİLLİ TAKIM GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Milli Takımımız, turnuvada ilk olarak Gürcistan'ı 3-1'lik skorla mağlup etmişti. İkinci mücadele olan Portekiz'e 3-0 mağlup olmasının ardından gruptan çıkma ihtimali son karşılaşmaya kaldı. Yarın Çekya ile karşılaşırken F Grubu'nda Gürcistan ile Portekiz maç yapacak.

Gürcistan'ın gruptan çıkması için rakibini yenmesi gerekirken Portekiz, 2 mücadeleden 6 puan alarak gruptan lider çıkmayı garantiledi.

Eğer Çekya'ya mağlup olursak çıkma ihtimalimiz, Portekiz-Gürcistan mücadelesinin sonucuna bağlı olacak. Çekya'ya yenilirsek ve Gürcistan da Portekiz'i yenemezse 3. olmak için diğer gruplar göz önünde bulundurulacak. Milli Takımımız, en iyi 3.ler arasında olması halinde B veya C Grubu lideri ile karşılaşacak.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye hakkında şu sözleri söyleyerek destek vermişti:

"Çekya karşısında alacağımız bir puan bile gruptan çıkmamıza yetecekken ne yazık ki olağan bir antrenman görüntüsü üzerinden özellikle sosyal medyada son bir yıldır olduğu gibi organize, kötü niyetli ve kirli bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılmaktadır. Futbol tarihimiz boyunca kişisel beklentileri doğrultusunda milli takımımızın başarısını istemeyen menfaat odakları, futbolumuz için bugün olduğu gibi her zaman bir tehdit unsuru olmuştur.

Dün olduğu gibi bugün de insanlarımızı kutuplaştırarak milli takımımızın gruptan çıkmasını istemeyecek kadar milli değerlerden yoksun kişiler tekrar sahne almıştır. Tüm kalbimizle inanıyoruz ki ay-yıldızlı formayı ve milli ruhu taşıyan 'Bizim Çocuklar', bizden olmayanları yine başarılarıyla hayal kırıklığına uğratacaklardır. Milli takımımızın tüm futbolcularına ve teknik heyetimize hep güvendik, güvenmeye devam ediyoruz. Tarihimizde ilk kez lider olarak katıldığımız ve tarihimizde ilk kez galibiyetle başladığımız bu turnuvada inşallah 16 yıl sonra yine gruptan çıkmayı başararak tarih yazmayı sürdüreceğiz."