27 Ocak Salı günü Bursa’da planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. BUSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre Bursa Demirtaş su kesintisi başta olmak üzere Osmangazi, Yıldırım, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde farklı saat aralıklarında sular kesilecek.

Bursa genelinde altyapı çalışmaları ve şebeke arızaları nedeniyle uygulanan su kesintileri vatandaşların gündeminde yer alıyor. 27 Ocak 2026 tarihli duyurularla birlikte hangi ilçelerde, hangi mahallelerde ve suların ne zaman geleceği netleşti. İşte ilçe ilçe Bursa su kesintisi detayları.

27 OCAK BURSA SU KESİNTİSİ!

27 Ocak 2026 Salı günü Bursa’nın farklı ilçelerinde hem planlı çalışmalar hem de arıza kaynaklı su kesintileri uygulanıyor. BUSKİ’nin paylaştığı bilgilere göre kesintilerin süresi, yapılan çalışmanın türüne ve mahalle bazlı duruma göre değişiklik gösteriyor.

BURSA DEMİRTAŞ SU KESİNTİSİ

Bursa Demirtaş su kesintisi, Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi başta olmak üzere Sakarya ve Barbaros mahallelerinin bir bölümünü kapsıyor. Arıza çalışması nedeniyle kesinti 27 Ocak 2026 tarihinde saat 09:40’ta başladı.

Planlanan bitiş saati 15:00 olarak açıklanırken, BUSKİ çalışmanın erken tamamlanması durumunda suyun daha erken verilebileceğini bildirdi. Bölgedeki vatandaşların gün içerisinde yaşanabilecek basınç dalgalanmalarına karşı dikkatli olmaları istendi.

BURSA’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Karacabey ilçesi Selimiye, Tavşanlı, Canbalı, Sırabademler, Yenice, Karacaahmet, Runguçpaşa, Abdullahpaşa ve Drama Mahallelerinde Turkcell Superonline kazı çalışmasında meydana gelen şebeke arızası nedeniyle 26.01.2026 tarihinde Pazartesi günü 12.00-17.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Mustafakemalpaşa: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 17.01.2026 - 27.01.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Mustafakemalpaşa: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri ve civarında 18.01.2026-28.01.2026 tarihleri arasında 09:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Nilüfer: Ataevler Mahallesi Ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 27.01.2026 Tarihinde 11:45 ile 13:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

Osmangazi: Demirtaş Cumhuriyet, Sakarya ve Barbaros Mahallelerinin Bir Kısmı, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 27.01.2026 Tarihinde 09:40 ile 15:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda suların erken verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Yıldırım: YavuzSelim Mahallesi Barış Cadde ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 27.01.2026 Tarihinde 09:30 ile 10:30 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

