TREDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü Çorlu'nun bazı bölgelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Çorlu elektrik kesintisi son dakika... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesintinin neden kaynaklandığı bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından merak edilirken TREDAŞ tarafından paylaşılan güncel listeyle belli oldu.

ÇORLU'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

28 Ocak 2026 Çarşamba günü Çorlu'nun Türkücü ve Hatip bölgelerinde planlı elektrik kesintisi gerçekleşecek. Elektrikler gün içinde kademeli olarak verilecektir.

Planlı kesinti Çorlu / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Türkgücü

Başlangıç: 29.01.2026 09:00

Bitiş: 29.01.2026 12:00

Tahmini Süre: 3 Saat

Planlı kesinti Çorlu / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Hatip

Başlangıç: 28.01.2026 11:30

Bitiş: 28.01.2026 13:30

Tahmini Süre: 2 Saat

Planlı kesinti Çorlu / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Hatip

Başlangıç: 28.01.2026 10:00

Bitiş: 28.01.2026 12:00

Tahmini Süre: 2 Saat

Planlı kesinti Çorlu / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Hatip

Başlangıç: 28.01.2026 08:30

Bitiş: 28.01.2026 10:30

Tahmini Süre: 2 Saat

