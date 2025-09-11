Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
4 gün çalışıp 3 gün tatil mi yapılacak?

4 gün çalışıp 3 gün tatil mi yapılacak?

Orta Vadeli Program'da hükümetin haftalık çalışma gününü 4'e düşüreceği yönündeki iddia, kamuoyunda tartışma konusu oldu. Peki, 4 gün çalışıp 3 gün tatil mi yapılacak? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

4 gün çalışıp 3 gün tatil mi yapılacak? sorusu gündemi meşgul ediyor. OVP kapsamında hükümetin haftada 4 gün mesai uygulamasına geçeceği iddiası sosyal medyada en çok konuşulan konular arasındadır.  

Orta Vadeli Program’da haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği iddiasına ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

4 gün çalışıp 3 gün tatil mi yapılacak? - 1. Resim

4 GÜN ÇALIŞIP 3 GÜNLÜK TATİL Mİ YAPILACAK?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezic(DMM) tarafından yapılan açıklamada, 'Orta Vadeli Program'da haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği' iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bunun üzerine 4 gün çalışıp 3 gün tatil yapılmayacağı belli oldu. 

DMM tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında “Orta Vadeli Program’da haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği” şeklinde yer alan iddia, gerçeği yansıtmamaktadır.

İlgili Bakanlıklar tarafından teyit edildiği üzere dört gün mesai gibi spesifik bir uygulama gündemde değildir. Orta Vadeli Program’da çalışma günlerinin 4’e düşürüleceğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurların haftalık çalışma süresi 40 saattir ve tatil günleri Cumartesi ile Pazar’dır. İş Kanunu’na göre ise haftalık azami çalışma süresi 45 saattir ve bu sürenin işin niteliğine göre 5 veya 6 güne bölünmesi mümkündür.  

OVP’de yer alan “İş-hayat uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır” ifadesi ise dönüşen işgücü piyasaları ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde yürütülecek pilot uygulamalara yönelik"tir.

