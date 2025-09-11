4 gün çalışıp 3 gün tatil mi yapılacak?

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında “Orta Vadeli Program’da haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği” şeklinde yer alan iddia, gerçeği yansıtmamaktadır.

İlgili Bakanlıklar tarafından teyit edildiği üzere dört gün mesai gibi spesifik bir uygulama gündemde değildir. Orta Vadeli Program’da çalışma günlerinin 4’e düşürüleceğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurların haftalık çalışma süresi 40 saattir ve tatil günleri Cumartesi ile Pazar’dır. İş Kanunu’na göre ise haftalık azami çalışma süresi 45 saattir ve bu sürenin işin niteliğine göre 5 veya 6 güne bölünmesi mümkündür.

OVP’de yer alan “İş-hayat uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır” ifadesi ise dönüşen işgücü piyasaları ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde yürütülecek pilot uygulamalara yönelik"tir.