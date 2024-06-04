4 Haziran bu akşam Filenin Sultanları’nın voleybol maçı yok
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız ilk ve ikinci etap karşılaşmalarını tamamladı. En son ABD'de mücadele eden Filenin Sultanları'nı yakından takip edilirken bugün voleybol maçı var mı sorusu gündeme geldi.
Bu akşam voleybol maçı var mı, yok mu araştırılırken VNL'de 3. etap karşılaşmalarının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. İkinci hafta ABD'de gerçekleşirken üçüncü hafta maçları Çin'de yapılacak.
4 Haziran akşamı Filenin Sultanları'nın herhangi bir voleybol maçı bulunmuyor. 3. etap karşılaşmaları 12 Haziran'da başlarken 16 Haziran'da sona erecek.
Amerika'yı 3-2'lik skorla mağlup eden takımımız 8. maçına çıkarak ikinci hafta karşılaşmalarını tamamladı.
Organizasyonda güncel puan durumu ise şöyle:
Polonya 24, Brezilya 22, İtalya 19, Türkiye 18, Japonya 18, Kanada 15, Çin 15, ABD 13.
Tüm etapların tamamlanmasının ardından ilk 8'de yer alan takımlar finallerde yarışırken finaller 20-23 Haziran'da Tayland'da gerçekleşecek.
VNL 3. ETAP MAÇ TAKVİMİ 2024
12 Haziran | 12.00 | Türkiye-Tayland
13 Haziran | 15.30 | Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
15 Haziran | 15.30 | Çin-Türkiye
16 Haziran | 12.00 | Türkiye-Brezilya
Kaynak: Türkiye Gazetesi