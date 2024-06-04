4 Haziran bu akşam Filenin Sultanları’nın voleybol maçı yok

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Haziran 2024 19:34 - Güncelleme: 4 Haziran 2024 19:42 - Güncelleme:

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Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız ilk ve ikinci etap karşılaşmalarını tamamladı. En son ABD'de mücadele eden Filenin Sultanları'nı yakından takip edilirken bugün voleybol maçı var mı sorusu gündeme geldi.