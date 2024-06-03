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Milletler Ligi'nde üçüncü etap maçları 12 Haziran'da Çin'de başlayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

VNL'de mücadele eden Filenin Sultanları, 2. etap karşılaşmalarını sonlandırdı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde 8. maçına çıktı. ABD'yi 3-2'lik skorla mağlup eden takımımız ikinci etap mücadelelerini tamamladı. 3. etap ne zaman başlayacak ve nerede oynanacak merak ediliyor.

En son ABD ile mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ikinci haftada 4’te 4 yaptı. Heyecanla takip edilen ligde üçüncü etap karşılaşmalarının tarihi ve fikstürü araştırılıyor. 

2. haftanın sonunda Filenin Sultanları, 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Son hafta mücadeleleri ise 12 Haziran'da başlayarak 16 Haziran'da sona erecek.

Milletler Ligi'nde üçüncü etap maçları 12 Haziran'da Çin'de başlayacak - 1. Resim

Son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", 11-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da oynayacağı üçüncü hafta maçlarında Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak.

3. etap maç takvimi şöyle:

12 Haziran | 12.00 | Türkiye-Tayland
13 Haziran | 15.30 | Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
15 Haziran | 15.30 | Çin-Türkiye
16 Haziran | 12.00 | Türkiye-Brezilya

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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