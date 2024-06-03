Milletler Ligi'nde üçüncü etap maçları 12 Haziran'da Çin'de başlayacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Haziran 2024 16:37 - Güncelleme: 3 Haziran 2024 17:03 - Güncelleme:

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VNL'de mücadele eden Filenin Sultanları, 2. etap karşılaşmalarını sonlandırdı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde 8. maçına çıktı. ABD'yi 3-2'lik skorla mağlup eden takımımız ikinci etap mücadelelerini tamamladı. 3. etap ne zaman başlayacak ve nerede oynanacak merak ediliyor.