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500 TL'ye çıkan yurt dışı çıkış harcını oturma izni bulunanlar ödemeyecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
500 TL&#039;ye çıkan yurt dışı çıkış harcını oturma izni bulunanlar ödemeyecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde gelen zam ile beraber 500 TL olan yurt dışı çıkış harcı kimler ödeyecek, kimler muaf merak edilirken TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş açıklama yaptı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye'nin gündeminde yer alan yurt dışı çıkış harcı ile ilgili belirlenen ücreti 500 TL olarak açıklamıştı. 

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINDAN KİMLER MUAF 2024?

500 TL'ye çıkan harç ücretini ödemeyecek olanları TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş açıkladı. Buna göre 7 yaşını doldurmamış olanlar, oturma izni olanlar ücret ödemezken "pasavan" olarak adlandırılan sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşların sınır ülkeye pasaportsuz gidebilmesinin sağlandığını da ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kimlik belgesiyle çıkış yapanlar, yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demir yolu toplu taşıma ve yük taşıma araçları mürettebatından da yurt dışı çıkış harcı alınmayacağı Mehmet Muş tarafından açıklandı.

500 TL'ye çıkan yurt dışı çıkış harcını oturma izni bulunanlar ödemeyecek - 1. Resim

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR, KAÇ TL 2024?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harcı ücretini 500 TL olarak belirlendiğini şu sözlerle duyurdu:

"Her yıl harç tutarı yeniden değerleme oranıyla artırılacaktır." Böylece, 150 TL olan yurt dışı çıkış harcına yüzde 233'lük zam gelmiş oldu.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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