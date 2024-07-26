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150 TL'den 500 TL'ye çıkarılmıştı... Yurt dışı çıkış harcından muaf olanlar belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
150 TL&#039;den 500 TL&#039;ye çıkarılmıştı... Yurt dışı çıkış harcından muaf olanlar belli oldu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

150 TL'den 500 TL'ye çıkarılan yurt dışı çıkış harcından kimlerin muaf olduğu açıklandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar, 'pasavan' diye adlandırılanlar ve yurt dışına ticari amaçla sefer yapan mürettebattan çıkış harcı alınmayacağını belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, TBMM Genel Kurulunda, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde soru ve eleştirilere cevap verdi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINDAN KİMLER MUAF?

Muş, Sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşlara yönelik yurt dışı çıkış harçları konusunda bir esneklik sağlanıp sağlanmayacağı konusundaki soruya şöyle cevap verdi:

"Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar, 'pasavan' diye adlandırılan, sınır bölgelerimizde yaşayan vatandaşların sınır ülkeye pasaportsuz gidebilmesini sağlayan belge ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kimlik belgesiyle çıkış yapanlar, yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demir yolu toplu taşıma ve yük taşıma araçları mürettebatından yurt dışına çıkış harcı alınmıyor, bunlar istisna kapsamında."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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