Sosyal medyada büyük tartışma konusu olmuştu... Yurt dışına çıkış harcı 500 TL olarak belirlendi

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 16 Temmuz 2024 12:15 - Güncelleme: 16 Temmuz 2024 12:33 - Güncelleme:

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Ekonomi Haberleri

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2022’den bu yana 150 lira olarak uygulanan yurt dışı çıkış harcının 3 bin liraya yükseltilmesini teklif etmişti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harcının 500 TL olarak belirlendiğini açıkladı.