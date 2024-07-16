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Sosyal medyada büyük tartışma konusu olmuştu... Yurt dışına çıkış harcı 500 TL olarak belirlendi

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Sosyal medyada büyük tartışma konusu olmuştu... Yurt dışına çıkış harcı 500 TL olarak belirlendi
Yurt Dışı Çıkış Harcı, Ak Parti, Abdullah Güler, Haber

Ekonomi Haberleri

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2022’den bu yana 150 lira olarak uygulanan yurt dışı çıkış harcının 3 bin liraya yükseltilmesini teklif etmişti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harcının 500 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Yurt dışı çıkış harcı konusu günlerdir Türkiye gündemindeydi. Ücretin 3 bin TL'ye çıkarılmasına yönelik tartışmalar uzun süre yaşandı.

Bugün AK Parti kanadından konuyla ilgili net bir açıklama geldi. Meclis'e sunulan düzenlemeyi kamuoyuna duyuran AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harç ücretinin 500 TL olarak belirlendiğini söyledi.

AK Partili Güler, "Her yıl harç tutarı yeniden değerleme oranıyla artırılacaktır." ifadelerini kullandı.

 
Düzenleyen:  - Ekonomi
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