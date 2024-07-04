6 Temmuz'da Türkiye-Hollanda milli maçı Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda izlenebilecek

EURO 2024'te son 16 turunda Avusturya'yı 2-1'lik skorla yenmemizin ardından çeyrek finale yükseldik. Çeyrek finalde Hollanda ile eşleşirken maçı izlemek isteyenler Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda toplu olarak izleyebilecek. Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından milli maçın stadyumda izlenebileceğini açıkladı. Bilet almak gerekiyor mu, fiyatlar ne kadar gibi sorular ise araştırıldı.

Türkiye'nin heyecanla beklediği milli maça kısa süre kala Beşiktaş'tan vatandaşı sevindiren haber geldi. Cumartesi günü oynanacak olan Türkiye - Hollanda milli maçı, Beşiktaş'ın stadyumunda dev ekranda izlenebilecek. Futbolseverler ise giriş ücretli mi, bilet alınacak mı gibi sorulara cevap aradı.

TÜRKİYE - HOLLANDA MİLLİ MAÇI BEŞİKTAŞ STADINDA İZLENECEK Mİ?

Beşiktaş kulübü, 6 Temmuz Cumartesi günü 22.00'da oynanacak olan Türkiye - Hollanda karşılaşmasını Tüpraş Stadı'nda dev ekran ile yayınlayacağını açıkladı.

Vatandaşın hep beraber izleyebileceği karşılaşmaya günler kala heyecan dorukta. Stadyumda maçı izlemek isteyenler için kapılar 20.00 itibarıyla açılırken stadyum, maça özel olarak hazırlanacak.

BEŞİKTAŞ STADINDA MİLLİ MAÇ İZLEMEK İÇİN BİLET ALMAK GEREKİYOR MU?

Kulüp tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Çeyrek Final Heyecanını Hep Birlikte Yaşıyoruz

#EURO2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselen A Milli Takımımızı coşkuyla desteklemek için Tüpraş Stadyumu’nda buluşuyoruz. Hollanda - Türkiye maçını hep beraber Tüpraş Stadyumu’nda dev ekranda izliyoruz!

Kulübümüz ve Beşiktaş Belediyesi’nin ortak düzenlediği organizasyonda siz de yer alın! Haydi İstanbul, yarı final coşkusunu hep beraber yaşayalım!

Kapılar saat 20.00’de açılacak. Loca sahipleri maçı kendi localarından takip edebilecek. Tüm koltuklara Ay-Yıldızlı bayrağımız yerleştirilecektir."

Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sosyal medya hesabından konuyla ilişkin şu paylaşımı yaptı:

İSTANBUL'DA TÜRKİYE MİLLİ MAÇI İZLENECEK YERLER

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Hollanda karşılaşması yurdumuzun çeşitli yerlerinde kurulan dev ekranlarla izleniyorken bir buluşma noktası da Etiler Sanatçılar Parkı oldu.

Kocaeli'nde de Derince Kent Meydanı’nda kurulacak olan dev ekran sayesinde futbolseverler, maçı izleyebilecek.

6 Temmuz günü oynanacak olan Türkiye - Hollanda karşılaşmasını izlemek isteyen Kağıthaneliler ise Hasbahçe’de buluşarak mücadelenin heyecanını yaşayabilecek.