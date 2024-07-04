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Bugün EURO 2024 maç programına göre Türkiye'nin karşılaşması yok

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün EURO 2024 maç programına göre Türkiye&#039;nin karşılaşması yok
Euro 2024, Türkiye, Hollanda, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tüm dünyanın yakından takip ettiği EURO 2024'te nefesler tutuldu. A Milli Futbol Takımımız, son 16'da Avusturya ile mücadele etmişti. 2-1'lik skorun ardından çeyrek finale yükselen Türkiye'nin bugün maçı var mı, kiminle merak ediliyorken EURO 2024 4 Temmuz Perşembe maç programına haberimizde yer verdik.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükselen Milli Takımımız, Hollanda ile bu hafta karşılaşacak. Türkiye'nin maçı bugün var mı, saat kaçta araması ise maçı takip edecek olanlar tarafından yapılıyor. Çeyrek final mücadeleleri 5-6 Temmuz'da oynanacak.

BUGÜN EURO 2024'TE TÜRKİYE'NİN MAÇI VAR MI?

4 Temmuz günü turnuvada mücadele bulunmazken son 16 turu karşılaşmaları tamamlandı. Çeyrek final mücadeleleri ise 5-6 Temmuz günlerinde gerçekleşirken Türkiye, Hollanda ile eşleşti.

Maçın hakemi Clement Turpin olurken yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem Felix Zwayer ve VAR hakemi Jerome Brisard oldu.

Bugün EURO 2024 maç programına göre Türkiye'nin karşılaşması yok - 1. Resim

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen mücadele, 6 Temmuz günü oynanırken 22.00'da başlayacak. 

5-6 TEMMUZ EURO 2024 MAÇ PROGRAMI

Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final mücadeleleri 5 Temmuz'da başlayacak. Takvime göre mücadelelerin tarihi ve saati şöyle:

5 Temmuz

19.00 İspanya-Almanya (Stuttgart Arena) ve 22.00 Portekiz-Fransa (Volkspark)

6 Temmuz

19.00 İngiltere-İsviçre (Düsseldorf Arena) ve 22.00 Hollanda-Türkiye (Olympiastadion) 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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