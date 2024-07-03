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Hollanda'nın EURO 2024 milli takım kadrosunda Virgil van Dijk, Bergwijn ve Depay yer aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hollanda&#039;nın EURO 2024 milli takım kadrosunda Virgil van Dijk, Bergwijn ve Depay yer aldı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tüm dünyanın yakından takip ettiği EURO 2024'te Türkiye, Hollanda ile eşleşti. Son 16 turunda Avusturya'yı yenerek çeyrek finale çıkan takımımızın rakibi ile mücadelesine kısa süre kalırken Hollanda milli takımında olan futbolcuları araştırmaya başladı. İşte Hollanda'nın EURO 2024 maç kadrosu ve 11'leri.

Milyonlarca insanın yakından takip ettiği Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ederken A Milli Futbol Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile mücadele edecek. Karşılaşmaya az bir süre kalmasıyla beraber milli takım kadrosunda hangi futbolcular var merak edildi.

HOLLANDA'NIN EURO 2024 MİLLİ TAKIM KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dünyanın her yerinde heyecanla takip edilen EURO 2024'te Hollanda'nın milli takımında yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Bart Verbruggen, Mark Flekken, Justin Bijlow

Defans: Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Micky van de Ven, Daley Blind, Matthijs de Ligt, Nathan Ake, Denzel Dumfries, Lutsharel Geertruida, Jeremie Frimpong

Orta saha: Teun Koopmeiners, Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Xavi Simons, Joey Veerman, Jerdy Schouten, Gini Wijnaldum

Forvet: Steven Bergwijn, Memphis Depay, Brian Brobbey, Wout Weghorst, Donyell Malen, Cody Gakpo

Hollanda'nın EURO 2024 milli takım kadrosunda Virgil van Dijk, Bergwijn ve Depay yer aldı - 1. Resim

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

6 Temmuz günü oynanacak olan karşılaşma 22.00'da başlayacak. Avusturya'yı 2-1 yenen Türkiye, son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup eden Hollanda ile eşleşti.

Hollanda'nın EURO 2024 milli takım kadrosunda Virgil van Dijk, Bergwijn ve Depay yer aldı - 2. Resim

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Turnuvada son 16 turu karşılaşmalarının tamamlanmasıyla beraber çeyrek final karşılaşmalarının adı belli oldu. Çeyrek final mücadeleler 5 Temmuz Cuma ve 6 Temmuz Cumartesi günü tek maç olarak oynanacakken maç takvimi şöyle oldu:

5 Temmuz

19.00 İspanya-Almanya (Stuttgart Arena)

22.00 Portekiz-Fransa (Volkspark)

6 Temmuz 

19.00 İngiltere-İsviçre (Düsseldorf Arena)

22.00 Hollanda-Türkiye (Olympiastadion)

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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