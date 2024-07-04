663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bugün Sarayiçi Er Meydanı'nda başlıyor

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni yakından takip edenler için sevindiren haber geldi. 13.00'te Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık ön elemeleri ile başlayacak olan turnuvada heyecan devam ederken ne zaman, nerede başlayacak merak edildi. İzlemek isteyenler ise yağlı güreş bilet fiyatları ne kadar, kaç TL araştırmakta.

Erdoğan ile milli güreşçi arasında dikkat çeken diyalog: Tipin de bu işe çok müsait, boynun kırılmasın ha

Erdoğan ile milli güreşçi arasında dikkat çeken diyalog: Tipin de bu işe çok müsait, boynun kırılmasın ha

Bugün başlayacak olan 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde nefesler tutuldu. Kayıt ve kura çekiminin ardından 663.'sü yapılacak olan turnuva Edirne'de yapılıyorken güreş ne zaman başlıyor 2024 ve nerede yapılır gündeme geldi. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 4 Temmuz itibarıyla başlıyor.

663. TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

663.'sü gerçekleşecek olan yağlı güreşler, bugün 13.00'te başpehlivanlık ön elemesi ile Sarayiçi Er Meydanı'nda başlıyor. 7 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek olan turnuva, başpehlivanlık final müsabakasıyla bitecek.

Pehlivanlar, Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda kayıt yaparak kura çekecek. Ön eleme müsabakalarında 8 başpehlivanın daha belirleneceği ve 30 pehlivanın yarışacağı bilinirken başpehlivanlık maçları cumartesi ve pazar günü yapılacak.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞ KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILIYOR?

Elemelerin bitmesinin ardından 5 Temmuz Cuma günü minik 1, minik 2, minik 3, teşvik, tozkoparan, ayak, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta ve başaltı boyundaki maçlarla turnuva devam edecek.

4 altın kemerli ağası Seyfettin Selim, Selimiye Meydanı'nda Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın tarafından karşılanırken Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak. Birçok etkinliğin gerçekleşeceği turnuvada, resmi açılış programı saati 18.00 oldu.

Finali kazanarak Türkiye'nin başpehlivanı unvanını alacak olan kişiye 550 bin lira, bu boyun ikincisine 275 bin lira, üçüncülere de 140'ar bin TL ödül verilecek.

Başaltı boy birincisi 70 bin, büyük orta birincisi 40 bin, küçük orta büyük boy birincisi 30 bin, küçük orta küçük boy birincisi 20 bin, deste büyük boy birincisi 15 bin, deste orta boy birincisi 12 bin, deste küçük boy birincisi 10 bin, ayak ve tozkoparan birinciler 8 bin, teşvik boy birincilerine 6 bin, minik boy birincileri 5 bin lira ödül alacak.

TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ BİLET FİYATLARI 2024

Bilet fiyatları 2024 yılında 400 ile 750 TL aralığında satışa çıktı. Eleme ve ilk gün güreşleri ücretsiz izlenirken 6 Temmuz Cumartesi günü birinci kademe 500 TL olurken ikinci kademe 400 TL olarak satılacak. Son gün olan 7 Temmuz'da ise birinci kademe 750, ikinci kademe 500 TL olacak.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞ ŞAMPİYONLARI

2009: Mehmet Yeşil Yeşil

2010: Mehmet Yeşil Yeşil

2011: Ali Gürbüz

2012: Ali Gürbüz

2013: İsmail Balaban

2014: Fatih Atlı

2015: Orhan Okulu

2016: Recep Kara

2017: İsmail Balaban

2018: Orhan Okulu

2019: Ali Gürbüz

2020: Salgın nedeniyle yapılamadı.

2021: Ali Gürbüz

2022: Mustafa Taş

2023: Yusuf Can Zeybek