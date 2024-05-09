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70 yaşından gün alanlar Fahri Trafik Müfettişi olamayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
70 yaşından gün alanlar Fahri Trafik Müfettişi olamayacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

9 Mayıs günü Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Fahri trafik müfettişlerinin görevlerinde değişiklikler yaşandı. Vatandaşlar ise yaş sınırı kaç, nasıl olunur gibi sorulara cevap aramaya başladı. Karara göre eğitime katılmayanlara kimlik verilmeyecek. İşte değişiklikler...

İçişleri Bakanlığı tarafınca bazı değişiklikler yapıldı. Senede en az iki defa eğitime katılması gereken kişilerin katılmaz ne olacağı merak konusu olurken kaç yaşından sonra Fahri Trafik Müfettişi olunmayacağı araştırıldı.

9 Mayıs'ta yayınlanan Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, müfettişler illerinde yapılacak olan eğitim programlarına katılacak.

Bilgilendirme amacıyla yapılacak olan eğitime katılmayanlara ise müfettişlik kimliği verilmeyecek. Toplantılar online veya yüz yüze olarak gerçekleşirken uzaktan katılanlara değerlendirme sınavı yapılacak ve olumlu sonuç olanlar eğitime katılmış olarak görülecek.

70 yaşından gün alanlar Fahri Trafik Müfettişi olamayacak - 1. Resim

Katılmayanların tutanak düzenleme yetkileri katılana kadar askıya alınırken tutanak kuralları Emniyet Genel Müdürlüğünce kararlaştırılacak.

Bir diğer değişiklik is 70 yaşından gün alanların Fahri Trafik Müfettişi olamayacakları oldu.

1 sene boyunca trafik kural ihlali tespit tutanağı tutmayan veya trafik güvenliklerin katkı sağlamayacak bir tutanak düzenleyenler ve eğitim toplantılarına üst üste 2 defa katılmayanların görevleri Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi ile İçişleri Bakanının onayı sonlanacak.

70 yaşından gün alanlar Fahri Trafik Müfettişi olamayacak - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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