Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Vatandaşı isyan ettiren fahri müfettişler için yeni karar: Artık park cezası yazamayacaklar

Vatandaşı isyan ettiren fahri müfettişler için yeni karar: Artık park cezası yazamayacaklar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Vatandaşı isyan ettiren fahri müfettişler için yeni karar: Artık park cezası yazamayacaklar

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fahri müfettişlerin verdiği park cezaları vatandaşları bezdirdi, EGM harekete geçti. Protestolara varan tepkiler sonrası alınan kararla fahri müfettişlerin park cezası verme yetkisi sonlandırıldı.

Kimisi aralıksız ceza yazdığı için gündem oldu, kimisi mahallede ceza yazmadığı kapı bırakmadığı için... Vatandaşın son dönemlerde dertli olduğu konulardan biri de fahri müfettişlerdi. 

Fahri Trafik Müfettişlerinin uyguladığı park cezaları geniş çapta tartışma oluşturdu, hatta protestolara sebep oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü, kamuoyunun tepkileri üzerine harekete geçerek Fahri Müfettişlerin park cezası vermelerini durdurdu.

PARK VE DURAKLAMA CEZASI ASKIDA

Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sami Güleçyüz, “Fahri trafik müfettişlerine verilen görev çerçevesinde kara yolları trafik kanuna göre bazı maddeler üzerinden cezalar yazılabiliyor. Bunların bir kısmı trafiğin akışkanlığını sağlamak, trafiğin düzenini sağlamaya yönelik cezalar. Bir kısmı da kazaları önlemeye yönelik cezalardır.

Vatandaşı isyan ettiren fahri müfettişler için yeni karar: Artık park cezası yazamayacaklar - 1. Resim

Park cezası ve duraklama cezası şimdilik askıya alındı. Asıl bundan sonra diğer kazaları önlemeye yönelik olan cezalar üzerine yoğunlaşılacak.

Fahri trafik müfettişleri bu yetkinin askıya alınmasına karşılar. Bu konunun şimdilik askıya alınmış olması denetim yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Kolluk kuvvetleri tarafından trafik polislerimiz tarafından yine elektronik denetleme sayesinde daha sıkı bir şekilde bu park sorunu takip edilecektir” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uzmandan korkutan uyarı: Yalova'daki hareketlenme Marmara'ya sıçrayabilir - Gündem"Yalova'daki hareketlenme Marmara'ya sıçrayabilir"Murat Kurum mal varlığını açıkladı! İşte tam liste - GündemMurat Kurum mal varlığını açıkladıÖzgür Özel'in 'darbe' sözlerine tepki! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletten özür dile - GündemÖzel'e tepki: Yanına İBB Başkanını al milletten özür dileSeçime 11 gün kala ortaya çıktı! PKK elebaşı Duran Kalkan'dan CHP-DEM ittifakına çağrı - GündemPKK elebaşından CHP-DEM ittifakı çağrısıİTÜ'de elektrik panosunda patlama: 1 kişi yaralandı - GündemİTÜ'de elektrik panosunda patlama: 1 kişi yaralandıAkılalmaz kaza kamerada: Kamyondan kopan tekerlek öğrenciye çarptı - GündemAkılalmaz kaza! Kamyondan kopan tekerlek öğrenciye çarptıKarısını öldürüp çocuğunu ağır yaralayan adam, camdan aşağı atladı - GündemDehşet evi! Eşini öldürüp oğlunu yaraladı, camdan atladıİzmir'de taksici Oğuz Erge'yi öldürmüştü: Katil Delil Aysal'ın silahı nereye sakladığı ortaya çıktı - GündemKatilin silahı nereye sakladığı ortaya çıktıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sabit gelirliler ve emeklilere mesaj: Bunun dışındaki palavralara sakın kanmayın - GündemSabit gelirliler ve emeklilere mesajDuvara çarpan otomobil alev alev yandı! - GündemDuvara çarpan otomobil alev alev yandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...