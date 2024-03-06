Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Neredeyse tüm sokağa ceza yazan fahri müfettiş isyan ettirdi: Mahalleli pankart asıp, sordu...

Neredeyse tüm sokağa ceza yazan fahri müfettiş isyan ettirdi: Mahalleli pankart asıp, sordu...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Maltepe'de bir sokakta fahri müfettiş krizi yaşandı. Neredeyse sokaktaki her araca ceza yazan müfettişe isyan eden mahalleli "Yazdığınız cezalar yetmedi mi? Park yeri gösterin oraya park edelim. Bu sokakla ilgili takıntınız nedir?' ifadelerinin yer aldığı bir pankart astı. '4 farklı ceza yiyen komşularımız var' diyen bir vatandaş ise "Ben ceza yedim ama cezayı nerede yediğimi de bilmiyorum" sözlerini kullandı. 

Eskişehir'de bir mahallede 4 yıldır aralıksız ceza yazan fahri trafik müfettişi mahalleliyi isyan ettirmişti. "Fahri müfettiş her dakika ceza yazmamalı" tartışmaları konuşulmaya başlanırken benzer bir olay bu kez İstanbul'da yaşandı.

Maltepe ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nden meydana gelen olayda, iddiaya göre, araçlarını sokak içerisindeki ev ve iş yerlerinin önüne park eden vatandaşlara farklı gerekçelerle fahri trafik müfettişi tarafından cezalar kesildi. Belirli aralıklarla cezalar gelmeye başlayınca vatandaşlar duruma tepki gösterdi, hazırladıkları pankartı sokağa astı.

Neredeyse tüm sokağa ceza yazan fahri müfettiş isyan ettirdi: Mahalleli pankart asıp, sordu... - 1. Resim

SOKAĞA PANKART ASTILAR

Ceza yiyen vatandaşlar tarafından hazırlanan pankartta, ‘Sayın fahri trafik müfettişi, yazdığınız cezalar yetmedi mi? Dükkanımızın önüne park yapamayacaksak, park yeri gösterin oraya park edelim. Bu sokakla ilgili takıntınız nedir’ ifadelerine yer verildi. Vatandaşlardan kimisi yazılan cezaları öderken kimiyse konuyu yargıya taşıdı.

Neredeyse tüm sokağa ceza yazan fahri müfettiş isyan ettirdi: Mahalleli pankart asıp, sordu... - 2. Resim

"CEZAYI NEDEN YEDİM BİLMİYORUM'

Fahri trafik müfettişi tarafından ceza yazılan araç sürücüsü Ahmet Şimşek, “Ben ceza yedim ama cezayı nerede yediğimi de bilmiyorum. Hem benim arabama hem de komşularımın araçlarına ceza yazılmış. 4 farklı ceza yiyen komşularımız dahi var.

Neredeyse tüm sokağa ceza yazan fahri müfettiş isyan ettirdi: Mahalleli pankart asıp, sordu... - 3. Resim

'TÜM SOKAĞA CEZA YAZILMIŞ'

Ben mahkemeyle uğraşmak istemediğim için cezayı ödedim ancak bu kadarı da normal değil. Tüm sokağa ceza yazılmış neredeyse. Böyle bir durumu ilk kez yaşadık” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçtı! Bakan Tunç duyurdu: Geçici tutuklama talep edildi - GündemEylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçtı! Bakan Tunç duyurdu: Geçici tutuklama talep edildiSudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı! Durumu kritik - GündemSudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı!Oğuz Murat Aci'nin öldüğü kazadan yaralı kurtulan arkadaşı dehşeti anlattı - GündemDehşet anlarını anlattı: Telefonum elimden alındıBöyle dolandırıcılık görülmedi! 'Yorum yap, para kazan' tuzağıyla 6 milyonluk vurgun - GündemBöyle dolandırıcılık görülmedi! 'Yorum yap, para kazan' tuzağıyla 6 milyonluk vurgunYSK Başkanı Yener'den seçim açıklaması: Deprem bölgesi seçime hazır - Gündem"Deprem bölgesi seçime hazır"Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Zorunlu olacak, yeni afet sigortası yolda - GündemEvi olan herkesi ilgilendiriyor!Demokrat Parti'de üst düzey istifa! İlay Aksoy görevi bıraktı - GündemDemokrat Parti'de üst düzey istifa! Görevi bıraktı
Sonraki Haber Yükleniyor...