Neredeyse tüm sokağa ceza yazan fahri müfettiş isyan ettirdi: Mahalleli pankart asıp, sordu...

Maltepe'de bir sokakta fahri müfettiş krizi yaşandı. Neredeyse sokaktaki her araca ceza yazan müfettişe isyan eden mahalleli "Yazdığınız cezalar yetmedi mi? Park yeri gösterin oraya park edelim. Bu sokakla ilgili takıntınız nedir?' ifadelerinin yer aldığı bir pankart astı. '4 farklı ceza yiyen komşularımız var' diyen bir vatandaş ise "Ben ceza yedim ama cezayı nerede yediğimi de bilmiyorum" sözlerini kullandı.

Eskişehir'de bir mahallede 4 yıldır aralıksız ceza yazan fahri trafik müfettişi mahalleliyi isyan ettirmişti. "Fahri müfettiş her dakika ceza yazmamalı" tartışmaları konuşulmaya başlanırken benzer bir olay bu kez İstanbul'da yaşandı.

Maltepe ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nden meydana gelen olayda, iddiaya göre, araçlarını sokak içerisindeki ev ve iş yerlerinin önüne park eden vatandaşlara farklı gerekçelerle fahri trafik müfettişi tarafından cezalar kesildi. Belirli aralıklarla cezalar gelmeye başlayınca vatandaşlar duruma tepki gösterdi, hazırladıkları pankartı sokağa astı.

SOKAĞA PANKART ASTILAR

Ceza yiyen vatandaşlar tarafından hazırlanan pankartta, ‘Sayın fahri trafik müfettişi, yazdığınız cezalar yetmedi mi? Dükkanımızın önüne park yapamayacaksak, park yeri gösterin oraya park edelim. Bu sokakla ilgili takıntınız nedir’ ifadelerine yer verildi. Vatandaşlardan kimisi yazılan cezaları öderken kimiyse konuyu yargıya taşıdı.

"CEZAYI NEDEN YEDİM BİLMİYORUM'

Fahri trafik müfettişi tarafından ceza yazılan araç sürücüsü Ahmet Şimşek, “Ben ceza yedim ama cezayı nerede yediğimi de bilmiyorum. Hem benim arabama hem de komşularımın araçlarına ceza yazılmış. 4 farklı ceza yiyen komşularımız dahi var.

'TÜM SOKAĞA CEZA YAZILMIŞ'

Ben mahkemeyle uğraşmak istemediğim için cezayı ödedim ancak bu kadarı da normal değil. Tüm sokağa ceza yazılmış neredeyse. Böyle bir durumu ilk kez yaşadık” dedi.