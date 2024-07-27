74 yaşında hayatını kaybeden Salahsun Hekimoğlu, Muhteşem Yüzyıl ve Kurtlar Vadisi dizilerinde oynadı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Temmuz 2024 11:14 - Güncelleme: 27 Temmuz 2024 11:20 - Güncelleme:

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Televizyon ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz usta sanatçılardan bir tanesi olan Salahsun Hekimoğlu'nun hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğarken neden öldü, kaç yaşındaydı merak edildi. Hekimoğlu, Dedemin Dolabı filmi gibi birçok filmde rol aldı.

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