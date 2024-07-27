74 yaşında hayatını kaybeden Salahsun Hekimoğlu, Muhteşem Yüzyıl ve Kurtlar Vadisi dizilerinde oynadı
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Televizyon ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz usta sanatçılardan bir tanesi olan Salahsun Hekimoğlu'nun hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğarken neden öldü, kaç yaşındaydı merak edildi. Hekimoğlu, Dedemin Dolabı filmi gibi birçok filmde rol aldı.
Payitaht Abdülhamid ve Diriliş: Ertuğrul dizilerinde karşımıza çıkan başarılı sanatçı Salahsun Hekimoğlu'nun vefat haberi sevenlerini üzerken oynadığı film ve diziler gündeme geldi.
SALAHSUN HEKİMOĞLU ÖLDÜ MÜ, NEDEN?
Salahsun Hekimoğlu 74 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncular Sendikası vefat haberini sosyal medya hesabında şöyle duyurdu:
"Değerli üyemiz Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun."
SALAHSUN HEKİMOĞLU KİMDİR?
01 Ocak, 1950 yılında doğan isim, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde eğitimini tamamladı.
2003 senesinde Hayat Bilgisi ile televizyon ekranlarında yer almaya başladı.
HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Sıla, Savcının Karısı, Sağır Oda, Derin Devlet, Osmanlı Kıyam, Kurtlar Vadisi, Kurt Kanunu, Kollama, Kırık Kanatlar, Kavak Yelleri, Hırsız Polis, Haziran Gecesi, Dudaktan Kalbe, Diriliş, Bedel, Asi, Arka Sokaklar, Acı Hayat gibi projelerde ekranlarda karşımıza çıktı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi