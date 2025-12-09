Türkiye Gazetesi
9 Aralık Manisa su kesintisi: MASKİ detayları paylaştı, Manisa'da sular ne zaman gelecek?
9 Aralık 2025 Salı günü Manisa'nın 6 ilçesinde su kesintisi yaşıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, "Manisa'da sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), bugün su kesintisi yaşanacak ilçeleri tek tek duyurdu.
9 ARALIK MANİSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
9 Aralık 2025 Salı günü Manisa'nın Soma, Saruhanlı, Salhli, Gördes, Alaşehir, Akhisar'da sular gün içinde gelecektir.
9 ARALIK MANİSA SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
