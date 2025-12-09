İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) güncel su kesintisine dair detaylar paylaşıldı. Bu kapsamda kesintiden Güzelbahçe, Narlıdere etkilenecektir.

İzmir'de yaşayan vatandaşlar suların ne zaman ve saat kaçta geleceğini merak ediyor. Gözler İZSU'ya çevrildi.

9 Aralık İZSU su kesintisi sorgulama ekranı! İzmirde sular ne zaman gelecek? Güzelbahçe, Narlıdere....

GÜZELBAHÇE VE NARLIDERE SU KESİNTİSİ

10 Aralık 2025 Salı günü İzmir'in Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde, boru hattındaki arıza nedeniyle 24 saat süresince su kesintisi gerçekleşecektir.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamaye göre, Narlıdere ilçesinde Liman Reis Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi ile Hasan Ali Yücel Sokak kavşağında meydana gelen 800'lük çelik boru hattındaki arıza nedeniyle yarın saat 10.00'dan 10 Aralık Çarşamba günü saat 10.00'a kadar su kesintisi uygulanacaktır.

Narlıdere ilçesi Limanreis Mahallesi ile Güzelbahçe ilçesinin tamamı su kesintisinden etkilenecektir.



İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

9 Aralık 2025 Salı günü sular Bergama'nın Fatih, Selçuk ve Zafer mahallerinde 16.30, 12.40 ve 12.00'da gelecektir.

İZSU tarafından paylaşılan tabloya göre; bugün 5 ilçede su kesintisi yaşanacaktır.

İlçe Mahalle Kesinti Süresi Arıza Tipi Açıklama Bergama Fatih 08.12.2025 – 14:30/16:30 (2 saat) Ana Boru Arızası Ana boru arızası nedeniyle Fatih Mahallesi’nde yaklaşık 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Bergama Selçuk 06.12.2025 – 10:40/12:40 (2 saat) Ana Boru Arızası Ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Bergama Zafer 06.12.2025 – 10:00/12:00 (2 saat) Ana Boru Arızası Ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Bornova Kızılay 09.12.2025 – 11:05/13:05 (2 saat) Branşman Arızası Kızılay Mah. 502 Sokak içi branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatıldı. Bornova Kazımdirik 09.12.2025 – 10:25/12:25 (2 saat) Branşman Arızası Kazımdirik Mah. Fatih Sultan Mehmet Cd. üzeri branşman arızası, bölge vanası kapatıldı. Bornova Erzene 09.12.2025 – 09:30/11:30 (2 saat) Branşman Arızası Erzene Mah. 113/3 Sokak branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatıldı. Erzene ve Evka 3 kısmen etkilenir. Çeşme Yalı 09.12.2025 – 10:16/14:00 (4 saat) Ana Boru Arızası Ana boru arızası nedeniyle 6299 Sokak çevresinde su kesintisi yapılmıştır. Foça Mustafa Kemal Atatürk 08.12.2025 – 14:04/14:04 (0 saat) Ana Boru Arızası Halide Adip Adıvar Cd. ana boru arızası nedeniyle. Foça Mustafa Kemal Atatürk 08.12.2025 – 14:00/16:02 (2 saat) Ana Boru Arızası Petra Koyu mevki ana boru arızası nedeniyle. Karşıyaka Mavişehir 09.12.2025 – 10:00/12:00 (2 saat) Branşman Arızası Opera Caddesi No:19’daki arıza nedeniyle su kesme zorunluluğu oluşmuştur. Sayaç kapandı.

