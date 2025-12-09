9 Aralık İSKİ duyurdu, İstanbul'da 10 ilçede su kesintisi olacak! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İstanbulluları yakından ilgileren bir duyuru yapıldı. Bugün Eyüpsultan, Kağıthane, Beyoğlu gibi 10 ilçeye 4 saat boyunca su verilmeyecek. Bölgede yaşayanlar suların ne zaman ve saat kaçta geleceği hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.
İstanbul'da yaşayanlara kötü haber verildi. Megakentte enerji dağıtım merkezinde yapılacak çalışmalar nedeniyle bazı ilçelerin musluklarından 4 saat boyunca su akmayacak.
İstanbul su kesintisine dair detaylar araştırılırken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlük konuya ilişkin açıklamada bulundu.
10 ARALIK İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlük Yerleşkesi'nin elektrik ihtiyacını karşılayan enerji dağıtım merkezinde revizyon çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Eyüpsultan, Kağıthane, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Esenler, Bağıclar, Şişli, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Bayrampaşa'da 10.00 ila 14.00 saatleri arasında 10 ilçeye su verilemeyecek.
İstanbul'da su alamayacak bölgeler şu şekildedir;
"Eyüpsultan'da Yeşilpınar, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, Alibeyköy, Güzeltepe, Emniyettepe, Esentepe, Sakarya, Mithatpaşa, Mimar Sinan (Kemerburgaz), Göktürk Merkez, Çiftalan, Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye ve Akpınar mahalleleri.
Kağıthane'de Nurtepe, Merkez, Hürriyet, Çağlayan, Gürsel, Talatpaşa, Mehmet Akif Ersoy, Hamidiye, Yahya Kemal, Harmantepe, Gültepe, Emniyet Evleri, Orta Bayır ve Telsizler mahalleleri.
Beyoğlu'nda Örnektepe, Sütlüce, Halıcıoğlu, Piri Paşa, Fetihtepe, Piyalepaşa, Kaptanpaşa, Kulaksız, Kadı Mehmet Efendi, Kocatepe, Bülbül, Çukur, Şehit Muhtar, Bostan, Kalyoncu Kulluğu, Hüseyinağa, Kamer Hatun, Asmalımescit, Tomtom, Evliya Çelebi, Şahkulu, Hacımimi, Bereketzade, Müeyyedzade, Gümüşsuyu, Cihangir, Katip Mustafa Çelebi, Kuloğlu, Firuzağa, Kılıçali Paşa, Pürtelaş Hasan Efendi, Hacıahmet, Yenişehir, İstiklal ve Ömer Avni mahalleleri.
Şişli'de Kaptanpaşa, Halil Rıfat Paşa, Mahmut Şevket Paşa, İnönü, Eskişehir, Paşa, Yayla, Ergenekon, Harbiye, Feriköy, Halide Edip Adıvar, Merkez, Cumhuriyet, Duatepe, Bozkurt, 19 Mayıs, Meşrutiyet, Halaskargazi ve Teşvikiye mahalleleri.
Beşiktaş'ta Muradiye ve Vişnezade mahalleleri.
Esenler'de Birlik, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Tuna ve Oruçreis mahalleleri.
Bağcılar'da Kemalpaşa ve Fevzi Çakmak mahalleleri.
Gazi̇osmanpaşa'da Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları, Yeni ve Hürriyet mahalleleri.
Sultangazi'de Esentepe, Gazi, 50. Yıl, Uğur Mumcu ve Sultançiftliği mahalleleri.
Bayrampaşa'da Cevatpaşa ve Yıldırım mahalleleri."