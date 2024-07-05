9. Yargı Paketi'ne göre evlenen kadın, yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde, önceki soyadını da kullanabilir

Anayasa Mahkemesi, 22 Şubat 2023’te TMK 187. maddesindeki başvuruyla kendi bekarlık soyadını kullanabilir maddesini iptal etmişti. Geçtiğimiz günlerde duyurulan 9. Yargı Paketi'ne göre yeni düzenlemeler yapılıyor. Evlenen kadın bekarlık soyadını tek başına kullanılabilecek mi merak ediliyordu.

Evlenen kadın kocasının soyadını alır fakat evlendirme memuruna yaptığı yazılı başvuru sonrası kocasının soyadının önünde önceki soyadını kullanabilir düzenlemesi "eşitlik ilkesini ihlal" sebebiyle iptal edilmişti. Yeniden 9. Yargı Paketi ile gündeme gelmesinin ardından kadın evlenince kendi soyadını kullanabilecek mi, evlenen kadın iki soyadı da kullanabilir merak konusu olmuştu.

KADIN EVLENİNCE KENDİ SOYADINI KULLANABİLECEK Mİ?

Anayasa Mahkemesi'nin 22 Şubat 2023’te TMK 187. maddesinde yer alan “Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır, ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir” düzenlemesi iptal edilmişti ve yeni düzenleme için 9 ay süre verilmişti.

9. Yargı Paketi'ne soyad konusu AYM'nin iptal ettiği halde olurken Yeni TMK 187. Madde‘de şöyle yazıyor:

"Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır. Şu kadar ki; kadın evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Kadının soyadı, kendi soyadı ile önceki kocasının soyadından oluşuyorsa kadın bu soyadlarından sadece birisini evleneceği kocasının soyadının önünde kullanabilir."

Gerekçe olarak ise şöyle söylendi:

"Anayasamızın 41’inci maddesinde ailenin Türk toplumunun temeli olduğu kabul edilmektedir. Ailenin önemi değerlendirildiğinde, anne ve babanın ayrı ayrı soyadı kullanmaları çocuk üzerinde olumsuz etkiler doğurabilecek, çocuğun hangi soyadını kullanacağı ayrı bir tartışma konusu haline gelecektir.

Bu durum, Türk toplumunun temeli olan aile bütünlüğüne zarar verebilecektir. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilen kanun hükmü yeniden düzenlenerek evlenen kadının kocasının soyadını alacağı, ancak dilerse kocasının soyadının önünde önceki soyadını da kullanabileceği, kadının soyadı, kendi soyadı ile daha önceki kocasının soyadından oluşuyorsa bu soyadlarından sadece birisini evleneceği kocasının soyadının önünde kullanabileceği hüküm altına alınmaktadır."

9. YARGI PAKETİ MECLİS'E SUNULDU MU?

"Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Başkanlığına sunulurken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu sözleri söylemişti:

"Kanun teklifi, adalet hizmetlerinin etkinliğini artıran, yargısal süreçleri hızlandıran, suçla etkin mücadele sağlayan, ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendiren, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlayan, aile kurumunu güçlendiren, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişleten önemli düzenlemeleri içermektedir. 20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan Kanun Teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."