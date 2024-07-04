9. yargı paketine göre, evlenenler kızlık soyadını eşinin soyadıyla beraber kullanabilecek

"Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" olarak geçen 9. yargı paketinin ne zaman Meclis'ten geçeceği merak edilirken sunuldu mu araştırılıyordu. Milyonlarca vatandaşın beklediği yargı paketi TBMM Başkanlığına sunuldu. Paketin içinde neler var, maddeleri nedir merak edilirken ceza indirimi de gündeme geldi.

9. yargı paketinin TBMM Başkanlığına sunulmasının ardından af var mı, denetimli serbestlik son dakika araması yapılırken Meclis'e sunulacağı tarih merak ediliyordu. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan paketin içerisinde bulunan maddelere dair bilgileri haberimizde derledik.

9. YARGI PAKETİNİN İÇERİSİNDE NELER VAR?

Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik yapılırken Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda sorulacaklar arasına "milletlerarası hukuk", "milletlerarası özel hukuk", "genel kamu hukuku ve sosyal güvenlik hukuku" eklenecek.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda sorulacak olan soru sayısı 100 iken 120'ye çıkacak. Yeni alanların eklenmesi ve sınavların uygulanma şekli ile ilgili konular Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliğinin fikri alınarak Adalet Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik ile düzenlenecek.

Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda yapılacak değişikliğe göre Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı'nda sorulacak olan soru alanlarına milletlerarası hukuk ve milletlerarası özel hukuk dahil olacak. İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Sınavı'nda ise ticari işletme-şirketler hukuku konusundan soru sorulabilecek.

Hakim ve Savcı Yardımcılığı çağrılacak olan aday sayısı değişirken mevcut kanun hükmüne göre iki katı fazla sayıda çağrılırken düzenlemeyle beraber ilan edilen kadro sayısının bir katı fazlası aday çağrılacak.

Hakimler ve Savcılar Kanunu'ndaki değişiklikle Adalet Müfettişlerinin görev ve yetkileri netleşecek.

KIZLIK SOYAD İLE EŞİNİN SOYADI KULLANILABİLECEK Mİ?

Anayasa Mahkemesinin "kadının soyadına" ilişkin iptal kararı sonrası Türk Medeni Kanunu'nda düzenleme yapılacak. Böylece, kadın evlendiği eşinin soyadını alacak. Evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapılacak olan başvuru ile eşinin soyadının önüne kızlık soyadını ekleyebilecek.

9. YARGI PAKETİ MECLİS'E SUNULDU MU?

Türkiye'nin gündeminde yer alan paket uzun zamandır beklenirken, "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Başkanlığına sunuldu.