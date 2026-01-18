Game of Thrones dünyası, ekranlara gelen yeni bir hikayeyle büyümeye devam ediyor. George R. R. Martin’in sevilen eserinden uyarlanan A Knight of the Seven Kingdoms için geri sayım sona ererken, Westeros’un geçmişindeki gizemli bir dönemi anlatacak dizinin tüm detayları netleşti. Peki, A Knight of the Seven Kingdoms ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte, yayın platformu...

Dünya çapında milyonlarca hayranı olan Game of Thrones serisi, yeni yan hikayelerle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. House of the Dragon’ın ardından gelen bu yeni dizi, izleyiciyi Sör Duncan ve sadık uşağı Egg’in yolculuğuna davet ediyor. Westeros tarihinin en ilginç karakterlerinden ikisine odaklanan yapım, orijinal serinin hayranları kadar fantastik kurgu sevenleri de heyecanlandırıyor. Yayın tarihi ve hangi platformda izlenebileceği ise netleşti.

A KNİGHT OF THE SEVEN KİNGDOMS NE ZAMAN?

Game of Thrones sevenlerin merakla beklediği A Knight of the Seven Kingdoms, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hikaye, ana dizideki olayların yaklaşık 100 yıl öncesinde geçiyor. Yani Targaryenler hala tahtta oturduğu ancak ejderhaların artık görülmediği bir dönem. Dizinin ilk sezonu toplam 6 bölümden oluşacak ve her bir bölüm yaklaşık 30-40 dakika sürecek şekilde planlandı. Yeni yapımın, Westeros evrenindeki kronolojik boşluğu doldurmak açısından büyük önem taşıyor. Robert Baratheon’un tahtı ele geçirmesinden bir asır öncesine giden dizi, Sör Duncan the Tall’un nasıl efsanevi bir şövalye haline geldiğini anlatacak. 19 Ocak’taki ilk bölümün ardından bölümlerin haftalık olarak yayınlanması bekleniyor.

A Knight of the Seven Kingdoms ne zaman, hangi platformda yayınlanacak?

A KNİGHT OF THE SEVEN KİNGDOMS HANGİ PLATFORMDA?

Dizi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de HBO Max platformu üzerinden yayınlanacak. Warner Bros. Discovery’nin yapımlardan biri olan dizi, George R. R. Martin’in bizzat yapımcı kadrosunda yer almasıyla dikkat çekti. Dizinin bölümleri 19 Ocak sabahı itibarıyla platformun kütüphanesindeki yerini alacak ve aboneler tarafından izlenebilecek. Başrollerde Peter Claffey ve Dexter Sol Ansell’i göreceğimiz yapım, 2026 yılının iddialı projeleri arasında gösteriliyor.

