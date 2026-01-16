Kanal D'nin sevilen dizisinde Ecmel karakterinin akıbeti en çok merak edilen konular arasında yer aldı Kısa süre içinde arama motorlarında "Uzak Şehir'de Ecmel öldü mü?" sorusu sorgulatılmaya başlandı.

Kanal D ekranlarının pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Uzak Şehir'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 12 Ocak 2026 tarihinde ekranlara gelen son bölümün ardından Ecmel karakterini oynayan Müfit Kayacan'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor.

UZAK ŞEHİR'DE ECMEL ÖLDÜ MÜ?

Uzak Şehir'de Ecmel karakterini oynayan Müfit Kayacan'ın projeden ayrıldığına dair iddialar gündeme geldi. Ancak bu söylentiler şu an için doğru değildir. Kanal D ya da yapım ekibi tarafından oyuncunun diziden kesin olarak ayrıldığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ecmel'in akıbetinin, dizinin yeni bölümleriyle netlik kazanması bekleniyor.

MÜFİT KAYACAN UZAK ŞEHİR'DEN AYRILIYOR MU?

Şu an için Müfit Kayacan'ın Uzak Şehir'den ayrılacağına dair resmi bir bilgi bulunamamaktadır. Diziyi yakından takip eden izleyiciler, Albora ailesi içindeki güç mücadelesinde Ecmel'i akıbetini merak ediyor. Ecmel'in öldüğüne dair kesinleşmiş bir bilgi yoktur.

