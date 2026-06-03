A101 aktüel ürünler kataloğu 4 Haziran 2026 Perşembe günü raflara gelecek yeni fırsatlarla gündemde. Aldın Aldın broşüründe bu hafta televizyon, beyaz eşya, vantilatör, kamp ürünleri, plaj ekipmanları, oyuncak, spor malzemeleri, temizlik ve gıda ürünleri gibi birçok kategori yer alıyor.

Haziran ayının ilk A101 aktüel ürünler kataloğu alışveriş planı yapan tüketicilerin yakın takibinde. 4 Haziran Perşembe günü satışa çıkacak ürünler arasında yaz aylarına yönelik plaj ve piknik ürünleri öne çıkarken, elektronik, küçük ev aletleri, beyaz eşya ve market ürünleri de katalogda geniş yer buluyor.

Samsung 58" UHD Smart tv 31.999 TL, Philips 65" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 38.999 TL, 10 KG çamaşır makinesi 18.499 TL, Samsung Cyclone süpürge 4.999 TL, şarj edilebilir saç kesme makinesi 799 TL'ye satışa çıkıyor. İşte 4 Haziran 2026 A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...

A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 4 Haziranda A101e neler geliyor?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU SATIŞA ÇIKIYOR

Samsung 58" UHD Smart TV 31.999 TL

Samsung 50" QLED TV 28.999 TL

Philips 65" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 38.999 TL

Su Geçirmez Telefon Kılıfı 199 TL

Bluetooth Gaming Kulaklık 649 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 4 Haziranda A101e neler geliyor?

Çamaşır Makinesi 7 KG 14.999 TL

Buzdolabı 14.999 TL

Bulaşık Makinesi 13.999 TL

Çamaşır Makinesi 10 KG 18.499 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 4 Haziranda A101e neler geliyor?

Dikiş Makinesi 8.999 TL

Portatif Buharlı Kırışık Giderici 899 TL

Kule Tipi Vantilatör 1.399 TL

4 Başlıklı Masaj Aleti 799 TL

Samsung Cyclone Süpürge 4.999 TL

Epilasyon Aleti 699 TL

Şarjlı Masaüstü Vantilatör 439 TL

Mini Blender Seti 1.899 TL

Katlanabilir Cezve 649 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 4 Haziranda A101e neler geliyor?

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL

Benzinli Motosiklet 39.990 TL

Elektrikli Motorlu Bisiklet 29.990 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 4 Haziranda A101e neler geliyor?

Taraftar Lisanlı Plaj Havlusu 549 TL

Şemsiye Sabitleme Aparatı 99,50 TL

Çocuk Panço Dijital Baskılı 299 TL

Baskılı Play Havlusu 199 TL

Plaj Şemsiyesi 799 TL

Plaj Çantası 219 TL

Makyaj Çantası 149 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 4 Haziranda A101e neler geliyor?

4 HAZİRAN 2026 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER TAM LİSTE

Kızartma Tenceresi 379 TL

Tencere Seti 999 TL

Tava ve Sahan Seti 499 TL

Mini Tencere 249 TL

Mini Sütlük 199 TL

Mini Metal Servis Gereçleri 139 TL

Linka 18 Parça Bardak Takımı 489 TL

Aqua Kahve Fincan Takımı 2'li 109 TL

Porselen Dik Kenarlı Çerezlik 44,50 TL

Porselen Dik Kenarlı Tabak 79,50 TL

Porselen Kayık Tabak 79,50 TL

Termos Bardak 499 TL

Porselen Fincan 89,50 TL

Masa Kalemliği 109 TL

Kapaklı Çöp Kovası 79,50 TL

Düzenleyici Organizer 109 TL

Dikdörtgen Kahvaltılık 6'lı 149 TL

Ruj Organizeri 79,50 TL

Çok Amaçlı Organizer 119 TL

Kristal Çekmeceli Organizer 129 TL

Çay Kutusu 99,50 TL

Kilitli Saklama Kabı Seti 4'lü 249 TL

Çubuk Buzluk 39,50 TL

Süzgeçli Huni 3'lü 29,50 TL

Erzak Küreği 3'lü 39,50 TL

Dondurma Kalıbı 6'lı 39,50 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 4 Haziranda A101e neler geliyor?

Türkiye World Cup 26 FIFA Lisanslı Tişört 399 TL

Katlanabilir Dikey Tırmanma Egzersiz Aleti 2.499 TL

Badminton Seti 249 TL

Su Emici Mutfak Halısı 249 TL

Masa Tenisi Raket 2'li 169 TL

Dart Seti 329 TL

El Pompası 149 TL

Voleybol/Futbol/Rugby Topu 349 TL

Pamuklu Paspas 129 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 4 Haziranda A101e neler geliyor?

Katlanabilir Portatif Mangallı Masa 7.699 TL

Kablosuz Sinek Önleyici 449 TL

Dikey LED Sinek Önleyici 275 TL

Desenli İzolasyonlu Piknik Çantası 20 L 279 TL

Çok Fonksiyonlu Bahçe Sulama Tabanca Seti 349 TL

Işıldak 149 TL

Şarj Edilebilir LED Fener 499 TL

Şarjlı Solar Kamp Lambası 149 TL

Akım Korumalı 3'lü Uzatma Kablosu 399 TL

Musluklu Piknik Termosu 6,5 L 469 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 4 Haziranda A101e neler geliyor?

Işıklı Çocuk Scooter 999 TL

Dolu Su Fonksiyonlu Katlanabilir Kaydırak 899 TL

Oyuncak Mikro Figürler 89,50 TL

Fast & Furious Temalı Arabalar 249 TL

Bilmecelerle Renkler Kitabı 149 TL

Bingit İlk Motosikletim 999 TL

Prenses Figürleri 129 TL

Büyüleyici Parti Bebekleri 419 TL

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