A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 4 Haziran'da A101'e neler geliyor?
A101 aktüel ürünler kataloğu 4 Haziran 2026 Perşembe günü raflara gelecek yeni fırsatlarla gündemde. Aldın Aldın broşüründe bu hafta televizyon, beyaz eşya, vantilatör, kamp ürünleri, plaj ekipmanları, oyuncak, spor malzemeleri, temizlik ve gıda ürünleri gibi birçok kategori yer alıyor.
Haziran ayının ilk A101 aktüel ürünler kataloğu alışveriş planı yapan tüketicilerin yakın takibinde. 4 Haziran Perşembe günü satışa çıkacak ürünler arasında yaz aylarına yönelik plaj ve piknik ürünleri öne çıkarken, elektronik, küçük ev aletleri, beyaz eşya ve market ürünleri de katalogda geniş yer buluyor.
Samsung 58" UHD Smart tv 31.999 TL, Philips 65" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 38.999 TL, 10 KG çamaşır makinesi 18.499 TL, Samsung Cyclone süpürge 4.999 TL, şarj edilebilir saç kesme makinesi 799 TL'ye satışa çıkıyor. İşte 4 Haziran 2026 A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU SATIŞA ÇIKIYOR
Samsung 58" UHD Smart TV 31.999 TL
Samsung 50" QLED TV 28.999 TL
Philips 65" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 38.999 TL
Su Geçirmez Telefon Kılıfı 199 TL
Bluetooth Gaming Kulaklık 649 TL
Çamaşır Makinesi 7 KG 14.999 TL
Buzdolabı 14.999 TL
Bulaşık Makinesi 13.999 TL
Çamaşır Makinesi 10 KG 18.499 TL
Dikiş Makinesi 8.999 TL
Portatif Buharlı Kırışık Giderici 899 TL
Kule Tipi Vantilatör 1.399 TL
4 Başlıklı Masaj Aleti 799 TL
Samsung Cyclone Süpürge 4.999 TL
Epilasyon Aleti 699 TL
Şarjlı Masaüstü Vantilatör 439 TL
Mini Blender Seti 1.899 TL
Katlanabilir Cezve 649 TL
Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL
Benzinli Motosiklet 39.990 TL
Elektrikli Motorlu Bisiklet 29.990 TL
Taraftar Lisanlı Plaj Havlusu 549 TL
Şemsiye Sabitleme Aparatı 99,50 TL
Çocuk Panço Dijital Baskılı 299 TL
Baskılı Play Havlusu 199 TL
Plaj Şemsiyesi 799 TL
Plaj Çantası 219 TL
Makyaj Çantası 149 TL
4 HAZİRAN 2026 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER TAM LİSTE
Kızartma Tenceresi 379 TL
Tencere Seti 999 TL
Tava ve Sahan Seti 499 TL
Mini Tencere 249 TL
Mini Sütlük 199 TL
Mini Metal Servis Gereçleri 139 TL
Linka 18 Parça Bardak Takımı 489 TL
Aqua Kahve Fincan Takımı 2'li 109 TL
Porselen Dik Kenarlı Çerezlik 44,50 TL
Porselen Dik Kenarlı Tabak 79,50 TL
Porselen Kayık Tabak 79,50 TL
Termos Bardak 499 TL
Porselen Fincan 89,50 TL
Masa Kalemliği 109 TL
Kapaklı Çöp Kovası 79,50 TL
Düzenleyici Organizer 109 TL
Dikdörtgen Kahvaltılık 6'lı 149 TL
Ruj Organizeri 79,50 TL
Çok Amaçlı Organizer 119 TL
Kristal Çekmeceli Organizer 129 TL
Çay Kutusu 99,50 TL
Kilitli Saklama Kabı Seti 4'lü 249 TL
Çubuk Buzluk 39,50 TL
Süzgeçli Huni 3'lü 29,50 TL
Erzak Küreği 3'lü 39,50 TL
Dondurma Kalıbı 6'lı 39,50 TL
Türkiye World Cup 26 FIFA Lisanslı Tişört 399 TL
Katlanabilir Dikey Tırmanma Egzersiz Aleti 2.499 TL
Badminton Seti 249 TL
Su Emici Mutfak Halısı 249 TL
Masa Tenisi Raket 2'li 169 TL
Dart Seti 329 TL
El Pompası 149 TL
Voleybol/Futbol/Rugby Topu 349 TL
Pamuklu Paspas 129 TL
Katlanabilir Portatif Mangallı Masa 7.699 TL
Kablosuz Sinek Önleyici 449 TL
Dikey LED Sinek Önleyici 275 TL
Desenli İzolasyonlu Piknik Çantası 20 L 279 TL
Çok Fonksiyonlu Bahçe Sulama Tabanca Seti 349 TL
Işıldak 149 TL
Şarj Edilebilir LED Fener 499 TL
Şarjlı Solar Kamp Lambası 149 TL
Akım Korumalı 3'lü Uzatma Kablosu 399 TL
Musluklu Piknik Termosu 6,5 L 469 TL
Işıklı Çocuk Scooter 999 TL
Dolu Su Fonksiyonlu Katlanabilir Kaydırak 899 TL
Oyuncak Mikro Figürler 89,50 TL
Fast & Furious Temalı Arabalar 249 TL
Bilmecelerle Renkler Kitabı 149 TL
Bingit İlk Motosikletim 999 TL
Prenses Figürleri 129 TL
Büyüleyici Parti Bebekleri 419 TL