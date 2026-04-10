Küresel finans piyasaları ABD’den gelecek kritik enflasyon verisine odaklandı. Yatırımcılar, açıklanacak rakamların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası üzerindeki etkilerini yakından takip ederken ''ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?'' sorusunu da gündeme taşıdı. İşte tahminler...

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak merak edilirken tarih ve saat netleşti. Piyasaların ana gündemlerinden bir diğeri de ABD Merkez Bankası’nın muhtemel faiz indirimi süreci oldu. Açıklanan ekonomik göstergeler Fed’in temkinli duruşunu sürdürdüğüne işaret ederken, enflasyonun seyrine bağlı olarak yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimi ihtimali de konuşuluyor.

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD’de Mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi 10 Nisan 2026 Cuma günü TSİ 15.30’da açıklanacak. Açıklanacak veriler enflasyonun yönü ve para politikasına ilişkin beklentiler açısından oldukça kritik.

Ekonomistler enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğine dikkat çekerken Fed’in gelecek toplantılardaki faiz adımlarına dair önemli sinyaller vermesi bekleniyor.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

ABD Merkez Bankası’nın muhtemel faiz indirimi süreci de gündemde. Fed’in temkinli duruşunu sürdüreceği öngörülürken enflasyonun seyrine bağlı olarak yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimi ihtimali konuşuluyor.

Fed yetkililerinin değerlendirmelerinde enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerinde kalıcı baskı oluşturabileceği ve para politikasını zorlaştırabileceği de ifade ediliyor. Ayrıca ABD ile İran arasında yürütülen temaslara ilişkin iyimser beklentiler, yatırımcı güvenini destekledi.

BORSADA DURUM NE?

New York borsasında söz konusu gelişmelerle pozitif bir seyir öne çıkarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,58, S&P 500 endeksi yüzde 0,62 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,83 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

Tahvil piyasasında dün gün içi hareketlerin ardından sakinleşme dikkati çekerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yatay seyirle yüzde 4,29 seviyesinden kapandı. Yeni işlem gününde ise 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30 seviyesinde bulunuyor.

Altın tarafında ateşkesin devam etmesi ve gerilimin azalabileceği iyimserlikleriyle dün yükseliş eğilimi öne çıkarken, ons altın yüzde 1 artışla 4 bin 766 dolardan kapandı. Ons altın yeni güne yüzde 0,1 azalışla başladı. Dolar endeksi ise dün yüzde 0,2 düşüşle 98,9'a gerilemesinin ardından yeni günde yatay seyir izliyor.

Brent petrolün varil fiyatındaki düşüş serisi 4. gününde de devam ederken, dün yüzde 0,6 düşüşle 94 dolara düşen Brent petrolün varil fiyatı, yeni işlem gününde yüzde 0,2 azalışla 93,7 dolardan satılıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası