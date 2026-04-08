Küresel piyasalarda dikkatler, ABD Merkez Bankası (FED)’in nisan ayı toplantısına çevrildi. Orta Doğu’daki çatışmalar ve yükselen enerji fiyatlarının ABD ekonomisine etkileri yakından izlenirken, faiz kararına ilişkin verilecek sinyaller merak konusu oldu. FED’in açıklayacağı kararın piyasalara yön vermesi bekleniyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Küresel piyasalarda gözler Nisan 2026’da açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına çevrildi. Para politikasında atılacak adımlar, yalnızca doların seyrini değil, altın fiyatlarından hisse senedi piyasalarına, kripto varlıklardan gelişen ülke ekonomilerine kadar geniş bir etki alanı etkiliyor.

2026 NİSAN FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından paylaşılan 2026 yılı toplantı takvimine göre, yılın üçüncü kritik toplantısı 28-29 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İki gün sürecek olan toplantılar ardından, merakla beklenen faiz kararı 29 Nisan 2026 Çarşamba günü Türkiye saati ile 21:00'de kamuoyuna duyurulacak.



FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Nisan ayı FED toplantı takvimi

PİYASA BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD'de Fed'in 29 Nisan'da açıklanacak kararında pas geçmesi bekleniyor. Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi Fed'e yönelik bu yılki faiz indirim beklentilerini öteledi.

Jeopolitik gerilimlerin odakta olduğu süreçte Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin de Fed'in gelecek döneme ilişkin yol haritasına ışık tutması öngörülüyor.

Para piyasalarında nisanda bankanın politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor. Fed'e yönelik faiz indirim ihtimalleri yıl sonuna kadar yerini zayıf da olsa muhtemel artırım fiyatlamalarına bıraktı.

