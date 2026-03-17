ABD Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM) başındaki Amiral Brad Cooper son günlerde en çok konuşulan isimlerden biri oldu. 30 yılı aşkın askeri deneyime sahip olan Cooper,bölgedeki müttefik ülkeler ve askeri liderler arasında kritik bir köprü görevi üstleniyor. Peki, ABD Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM) başındaki Amiral Brad Cooper kimdir?

Amiral Brad Cooper, kariyerini orduya adamış bir subayın oğludur. ABD Deniz Harp Okulu mezunudur ve National Intelligence University’de Stratejik İstihbarat alanında yüksek lisans yapmıştır. Harvard ve Tufts üniversitelerinde uluslararası ilişkiler eğitimi almış, ayrıca ABD Kara Kuvvetleri Komuta ve Kurmay Koleji’nden mezun olmuştur.

Kariyerini Donanma’da Yüzey Harp Subayı olarak sürdüren Cooper, tüm muharip komutanlık bölgelerinde gemilerle görev yapmış ve Afganistan’da karada da görev almıştır. Komuta görevleri arasında Bahreyn’de ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, 5. Filo ve Birleşik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı; Atlantik Deniz Yüzey Kuvvetleri Komutanlığı; Japonya Okinawa’da 7. Amfibi Taarruz Grubu Komutanlığı; ve Güney Kore Busan’da ABD Deniz Kuvvetleri Kore Komutanlığı bulunmaktadır. Gemi komutanlıkları arasında USS Russell (DDG 59) ve USS Gettysburg (CG 64) yer almaktadır.

Kara görevlerinde ise en son ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Diğer üst düzey görevleri arasında Donanma Yasama İşleri Başkanı ve Yüzey Harp Subayları atamalarından sorumlu direktörlük (Pers-41) bulunmaktadır. Ayrıca Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı Ofisi, ABD Afrika Komutanlığı ve ABD Pasifik Filosu karargâhlarında çeşitli yürütme ve askerî danışmanlık görevlerinde bulunmuştur.

Cooper, vizyoner liderliği nedeniyle Admiral Elmo Zumwalt Ödülü’nün sahibidir. USS Gettysburg’daki mürettebatı, ABD Donanması Atlantik Filosu’nda en iyi gemi, denizaltı veya uçak gemisine verilen Battenberg Kupası’nı kazanmıştır.

