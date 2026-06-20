A Milli Futbol Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda oynanan Paraguay maçı sonrası yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Montella, "Ben kendimi Türk gibi hissediyorum. Bu kaosa hizmet eden birçok kişiden daha fazla Türk gibi hissediyorum." sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, A Milli Futbol Takım teknik direktörü Vincenzo Montella kimdir, nereli?

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlık koltuğunda oturmaya başlayan Vincenzo Montella, 18 Haziran 1974 yılında İtalya'nın Pomigliano d'Arco şehrinde doğdu. Futbolculuk kariyerine o dönem 3. Lig'deki Empoli'de başlayan Montella, 1996 yılında Serie B'de mücadele eden Genoa'ya transfer oldu. İlk sezonnun attığı 21 gol ile adından söz ettirmeyi başaran Montella, ilk kez Serei A'da forma giydi.

1999 yılında Roma'ya 15,3 milyon Euro karşılığında transfer olan golcü oyuncu, başkent ekibinin 2001 yılındaki şampiyonluğunda önemli rol oynadı.

Montella İtalya Milli Takımı formasını da 20 kez giyen terleten Montella, 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2002 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı.

Vincenzo Montella, futbolculuk kariyerinin son döneminde Roma forması giydi ve 2009 yılında aktif futbol hayatını noktaladı.

Açıklamaları çok konuşuldu... A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella kimdir, nereli?

MONTELLA'NIN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Montella, teknik direktörlük kariyerinde sırasıyla İtalya'nın Catania, Fiorentina ve Milan kulüplerinin yanı sıra İspanya temsilcisi Sevilla'da görev yaptı. Daha sonra Türkiye'ye gelerek Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başına geçti.

Samet Aybaba'nın ardından göreve getirilen İtalyan çalıştırıcı, ilk sezonunda takımını ligi 9. sırada tamamlamaya taşıdı. İkinci sezonunda ise Adana Demirspor'u 4. sıraya yükselterek kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupaları katılımının mimarı oldu.

Başarılı geçen dönemin ardından Montella ile Adana Demirspor'un yolları, 12 Haziran 2023 tarihinde yapılan açıklamayla karşılıklı anlaşma sonucunda ayrıldı.

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