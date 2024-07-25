Adli tatile rastlayan ceza istinaf süresi tatilin bitiminden itibaren 7 gün uzatılıyor

Mahkemelerin ve icra dairelerinin yaz tatili dönemi olan adli tatil her yıl 31 Ağustos'ta başlayıp 1 Eylül tarihinde bitiyor. Adli tatilde ceza istinaf süresi işlemlerinin süresinin işleyip işlemediği ise merak edildi.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre belirlenen adli tatil tarihleri mahkemelerin ve icra dairelerinin yaz tatili dönemi anlamına geliyor.

Her yıl aynı tarihte başlayan ve biten adli tatil sürecinde vatandaşların işlemleri için beklemeleri gerekiyor.

Bazı davalar ve acele işler ise adli tatilden istisna tutuluyor.

2024 yılında 31 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak olan adli tatil 1 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

Vatandaşlar tarafından bu süre zarfında ceza istinaf süresinin işleyip, işlemediği merak ediliyor.

ADLİ TATİLDE CEZA İSTİNAF SÜRESİ İŞLER Mİ?

İki hafta içerisinde yapılması gereken istinaf başvuruları adli tatile rastlayan sürelerde işlemez.

Türkiye Barolar Birliği'nin konu ile ilgili yaptığı açıklama ise şöyle:

"5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 331. maddesi ile adli tatil ve adli tatilde görülecek işler düzenlenmiş olup 331/4 uyarınca adli tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 8. maddesinin 3. fıkrasına göre “Bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.”