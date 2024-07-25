Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Adli tatile rastlayan ceza istinaf süresi tatilin bitiminden itibaren 7 gün uzatılıyor

Adli tatile rastlayan ceza istinaf süresi tatilin bitiminden itibaren 7 gün uzatılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Adli tatile rastlayan ceza istinaf süresi tatilin bitiminden itibaren 7 gün uzatılıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mahkemelerin ve icra dairelerinin yaz tatili dönemi olan adli tatil her yıl 31 Ağustos'ta başlayıp 1 Eylül tarihinde bitiyor. Adli tatilde ceza istinaf süresi işlemlerinin süresinin işleyip işlemediği ise merak edildi.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre belirlenen adli tatil tarihleri mahkemelerin ve icra dairelerinin yaz tatili dönemi anlamına geliyor. 

Her yıl aynı tarihte başlayan ve biten adli tatil sürecinde vatandaşların işlemleri için beklemeleri gerekiyor.

Bazı davalar ve acele işler ise adli tatilden istisna tutuluyor.

2024 yılında 31 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak olan adli tatil 1 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

Vatandaşlar tarafından bu süre zarfında ceza istinaf süresinin işleyip, işlemediği merak ediliyor.

Adli tatile rastlayan ceza istinaf süresi tatilin bitiminden itibaren 7 gün uzatılıyor - 1. Resim

ADLİ TATİLDE CEZA İSTİNAF SÜRESİ İŞLER Mİ?

İki hafta içerisinde yapılması gereken istinaf başvuruları adli tatile rastlayan sürelerde işlemez.

Türkiye Barolar Birliği'nin konu ile ilgili yaptığı açıklama ise şöyle:

"5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 331. maddesi ile adli tatil ve adli tatilde görülecek işler düzenlenmiş olup 331/4 uyarınca adli tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 8. maddesinin 3. fıkrasına göre “Bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.”

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bursa Orhangazi'de korkunç kaza! TIR'ın altına giren araçta iki kişi can verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Tekin, mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacağını söyledi - HaberlerBakan Tekin, mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacağını söylediÇAN2 Termik, CANTE koduyla 26 Haziran tarihinde bölündü - HaberlerÇAN2 Termik, CANTE koduyla 26 Haziran tarihinde bölündüİZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan için gözaltına kararı verildi - HaberlerİZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan için gözaltına kararı verildiTürk Telekom kullanıcıları Twitter, Yandex gibi yurtdışı servislerine giremediklerini belirtti - HaberlerTürk Telekom kullanıcıları Twitter, Yandex gibi yurtdışı servislerine giremediklerini belirttiEda Ece'nin eşi Buğrahan Tuncer’i takipten çıkması boşanıyor iddialarını ortaya attı - HaberlerEda Ece'nin eşi Buğrahan Tuncer’i takipten çıkması boşanıyor iddialarını ortaya attı25 Temmuz Perşembe günü Roblox'a erişim problemleri yaşanıyor - Haberler25 Temmuz Perşembe günü Roblox'a erişim problemleri yaşanıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...