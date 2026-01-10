2025 Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025), Fas’ta oynanan kritik maçların ardından son haftalarına girerken turnuvanın bitiş tarihi ve final takvimi merak ediliyor. Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’in formasını giydiği Nijerya Milli Takımı’nın yarı finale yükselmesi de turnuvaya ilgiyi artırdı.

Afrika futbolunun en prestijli organizasyonu olan Afrika Uluslar Kupası’nın bu yıl 21 Aralık 2025’te başladı ve Ocak ayının ortalarında şampiyon belirlenecek. Turnuva tarihleri, eleme aşamaları ve final günü izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor.

AFRİKA KUPASI NE ZAMAN BİTİYOR?

2025 Afrika Uluslar Kupası, 21 Aralık 2025 tarihinde grup maçlarıyla başlamıştı. Turnuva, eleme turlarının ardından yarı final ve final aşamasına ulaşırken, organizasyonun 18 Ocak 2026 tarihinde oynanacak final karşılaşmasıyla sona ermesi planlanıyor.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından açıklanan resmi takvime göre turnuvada artık son düzlüğe girildi. 14 Ocak’ta yarı final maçları oynanacak, 17 Ocak’ta üçüncülük mücadelesi yapılacak ve Afrika’nın şampiyonu 18 Ocak’taki final karşılaşmasıyla belli olacak.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI TAKVİMİ

Turnuva 24 takımın katılımıyla düzenlenirken, grup aşamasının ardından son 16, çeyrek final ve yarı final etapları geride bırakıldı. Şu anda organizasyon yarı final aşamasına yaklaşırken Afrika futbolunun en güçlü ekipleri şampiyonluk için mücadele ediyor.

2025 Afrika Uluslar Kupası’nda kalan maç takvimi şu şekilde ilerliyor:

Çeyrek finaller: 9-10 Ocak 2026

Yarı finaller: 14 Ocak 2026

Üçüncülük maçı: 17 Ocak 2026

Final: 18 Ocak 2026

Bu karşılaşmaların ardından Afrika’nın yeni şampiyonu resmen belli olacak.

