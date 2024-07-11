Afyonkarahisar depremini etkileyen Ege Fay Hattı nereden nereye geçiyor?

Bugün 06.24'te sallanan Afyonkarahisarlılar depremin şiddetiyle uyanırken korku dolu anlar yaşadı. 4.4 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Ege Fay Hattına da dikkat çekerken vatandaşlar Ege Fay Hattının geçtiği yerleri araştırdı.

Afyonkarahisar'da 3 tane deprem hissedilirken vatandaşlar sokağa döküldü. Sabah saatlerinde olan depremin şiddeti 4.4 olarak ölçülürken

Yoshinori Moriwaki, Ege Fay Hattı hakkında tgrthaber.com'a konuştu. İşte fay hattının geçtiği yerler...

AFYONKARASİHAR DEPREMİNİ ETKİLEYEN EGE FAY HATTI NERELERDEN GEÇİYOR?

Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, bugün Afyonkarahisar'da olan sarsıntının ardından açıklamalarda bulundu. Ege'de hem Ege fay hattı hem de Kuzey fay hattının birleştiği yerlere dikkat çekilirken Moriwaki, "Ağaç dalı kadar incecik bir fay hattır. Bu fay hattı çok hızlı kırılmalar yaşar. Enerji depolaması yapmaz. Ancak kırılmalar yüzeye yakın olduğundan ufak bir sarsılmada şiddet herkes tarafından hissedilir. Bu yüzden Afyonkarahisar'daki depremler vatandaşlar tarafından hissedilmesinin nedeni yüzeye çok yakın olmasından kaynaklıdır" dedi.

Ege bölgesinde fay hattı üzerinde olan iller arasında Kütahya, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla yer aldı.

EGE FAY HATLARI NEREDE?

MTA haritasına göre bölgede Gediz, Bakırçay, Küçük ve Büyük Menderes çöküntü ovalarında diri hatlar bulunurken Acıgöl, Burdur havza kenarları ve Sultan Dağları’nda da hat bulunuyor.

Karşıyaka'da Çiğli, Narlıdere, Menemen, Konak, Alsancak ve Altındağ'da risk yüksek olurken Kemalpaşa, Seferihisar, Tire'de diri fay hattı var.

EGE FAY HATTI AKTİF Mİ?

Afyonkarahisar depremini etkileyen Ege fay hattının geçtiği zeminler yumuşak olurken 5 şiddetindeki depremin bile yıkım oluşturabileceğini söyleyen Yoshinori Moriwaki, depremi şu sözlerle yorumladı:

"Korkulacak depremler değil. Ancak yüzeye yakın yaşandı. Ege'de en yüksek deprem şiddeti 6'yi bulur. 6 şiddetli depremler ise İzmir ve çevresinde yaşanma olasılığı oldukça yüksektir.

Ancak fay hattının geçtiği yerlerde sık sık artçılar yaşanacak. Tıpkı Kahramanmaraş depremi sonrası gibi bölgede 2 yıl boyunca artçılar yaşandığı gibi yıllardır Ege fay hattında da artçılar meydana geliyor."